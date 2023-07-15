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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نوع نادر.. تفاصيل إنقاذ سلحفاة قبل بيعها في سوق سمك | فيديو

سلحفاة
سلحفاة

كشف الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، تفاصيل إنقاذ سلحفاة نادرة معروضة في محل اسماك بالمطرية.

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بعد إنقاذها| لحظة إطلاق سلحفاة المطرية بالبحر المتوسط في بورسعيد .. شاهد

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حماية البيئة يكشف تفاصيل إنقاذ سلحفاة نادرة قبل بيعها في سوق سمك

وقال الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تم التحرك سريعا فور رصد الشكوى على مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتا: "توجهنا لمكان الشكوى ووجدنا السلحفاة".

وأضاف أبو سنة،: "السلحفاة ذات الرأس الكبير تعتبر من السلاحف النادرة ومدرجة على جدول الحيوانات المهددة بالإنقراض"، موضحا: "تم تشكيل لجنة من فرع القاهرة مع قطاع المحميات، ومع محافظة القاهرة لإنقاذ تلك السلحفاة".

وأشار "هذه السلحفاة إحدى السلاحف النادرة المهددة بالانقراض، يوجد 7 أنواع على مستوى العالم، مصر لديها 5 أنواع من هذه السلاحف والتي تعيش في البحر المتوسط".

وتابع: "تم الحصول على السلحفاة بطريقة غير شرعية، حيث تم اصطيادها وهذا غير مقبول"، مضيفا: "تم إنقاذ السلحفاة المعروضة في المطرية وكانت في حالة سيئة، ويجري إعادة السلحفاة إلى بيئتها البحرية المناسبة".
 

سلحفاة السلاحف النادرة الحيوانات المهددة بالانقراض الأنواع النادرة جهاز شؤون البيئة

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