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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حماية البيئة يكشف تفاصيل إنقاذ سلحفاة نادرة قبل بيعها في سوق سمك

تفاصيل إنقاذ سلحفاة
تفاصيل إنقاذ سلحفاة نادرة

قال علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، إن جهاز حماية البيئة تلقى بلاغا من البعض حول تواجد إحدى السلاحف النادرة للبيع في أحد أسواق السمك، وعلى الفور تم التواصل مع محافظ القاهرة وتشكيل لجنة من فرع القاهرة مع قطاع المحميات، ومع محافظة القاهرة لإنقاذ تلك السلحفاة. 

وأضاف "أبو سنة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هذه السلحفاة إحدى السلاحف النادرة المهددة بالانقراض، يوجد 7 أنواع على مستوى العالم، مصر لديها 5 أنواع من هذه السلاحف والتي تعيش في البحر المتوسط.

لافتا أن السلحفاة التي تم إنقاذها اسمها السلحفاة ذات الرأس الكبير واحدة من السلاحف المهددة بالانقراض ونوع نادر جدا ومهم في البحر المتوسط. 

وتابع، أنه تم تحريك حملة، من أجل إنقاذ السلحفاة، وتم الحصول عليها، وسيتم العمل على وضعها في مركز إيواء من أجل أن تعود للمحمية الطبيعية التي كانت فيها. 

واستكمل، أن مصر تتمتع ببيئات بحرية مميزة، والإبلاغ من المواطنين عن مثل هذا الأمر يؤكد أن المواطن أصبح لديه وعي بيئي مميز في الوقت الحالي، خاصة بعد مؤتمر المناخ الذي عُقد في شرم الشيخ.

البيئة السلاحف جهاز حماية البيئة محمد الباز برنامج آخر النهار النهار

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