قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون إصابات.. سقوط كتلة خرسانية يربك حركة السير على كورنيش ميامي بالإسكندرية
أستاذ أمراض صدرية: كورونا «تحوّر معملي».. والأسلحة البيولوجية أصبحت حروب العصر الحديث
الرئيس السيسي يقود مشاورات إقليمية موسعة مع وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان
استطلاع: تأييد أوروبي واسع لعودة بريطانيا إلى الاتحاد وتزايد التشكيك في جدوى بريكست
البيت الأبيض يستقطب خبراء وول ستريت برواتب تصل إلى 400 ألف دولار لعقد صفقات لصالح الأمن القومي
تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة سقوط الصغيرة تيا من علو بمدرسة خاصة في شبرا الخيمة لجلسة 28 يونيو
أمهات مصر : امتحانات الثانوية العامة اليوم في مستوى الطالب المتوسط
محامي أسرة "تيا" بشبرا الخيمة: ادعينا بالحق المدني بـ500 ألف وواحد جنيه تعويضًا مؤقتًا وننتظر قرار المحكمة
محمد هاني: جاهزون لمواجهة نيوزيلندا.. وحسام حسن يحفزنا لتقديم الأفضل
ليتنا ما تأهلنا.. الشوالي يهاجم تونس بعد السقوط أمام اليابان: ما حدث في المونديال مؤلم ومحبط
إنتاج أدوية الأورام والأنسولين محليًا.. شعبة الأدوية تزف أخبارا سارة للمصريين
حضور برلماني كبير.. القومي لحقوق الإنسان يفتح ملف مشروع قانون الأحوال الشخصية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البيت الأبيض يستقطب خبراء وول ستريت برواتب تصل إلى 400 ألف دولار لعقد صفقات لصالح الأمن القومي

البيت الأبيض
البيت الأبيض
أ ش أ

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استقطاب مئات من خبراء الصفقات والاستثمار من وول ستريت، في إطار مبادرة جديدة تهدف إلى تسريع ضخ أموال حكومية في مشروعات مرتبطة بالأمن القومي وسلاسل الإمداد الحيوية في القطاعات المهمة للصناعة مثل أشباه الموصلات والمعادن والتصنيع المتقدم.

وبحسب التقرير، الذي أوردته وكالة "بلومبرج" الإخبارية اليوم/الأحد/، تستهدف الإدارة الأمريكية توظيف نحو 400 متخصص في هيكلة الصفقات والتمويل والاستثمار، برواتب قد تصل إلى 400 ألف دولار سنويا، أي ما يعادل راتب الرئيس الأمريكي، في محاولة لجذب كفاءات من قطاعات البنوك الاستثمارية، وصناديق التحوط، وشركات الأسهم الخاصة.

وتهدف المبادرة إلى دعم جهود الحكومة في تطوير اتفاقات مالية واستثمارية لتعزيز الصناعات المحلية ذات الأهمية الاستراتيجية، خصوصا في قطاعات أشباه الموصلات، والمعادن الحرجة، وبناء السفن، والتصنيع المتقدم.

وقال مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي سكوت كوبور إن الحكومة الاتحادية حاولت لفترة طويلة معالجة نقاط الضعف في سلاسل الإمداد الحيوية من دون امتلاك عدد كاف من أصحاب الخبرة في إبرام الصفقات داخل هذه الصناعات الاستراتيجية، مضيفا أن ذلك يتغير في عهد ترامب.

وتتيح المبادرة للمرشحين الاحتفاظ ببعض مزاياهم طويلة الأجل في القطاع الخاص، مثل خيارات الأسهم والمنح والحصص المرتبطة بالأداء، في خطوة تهدف إلى إزالة أحد أبرز العوائق أمام انتقال خبراء المال من القطاع الخاص إلى العمل الحكومي المؤقت.

تأتي الخطوة ضمن توجه أوسع لإدارة ترامب لإعادة بناء القاعدة الصناعية الأمريكية وتعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة بالأمن القومي، بما في ذلك مشروعات المعادن الحرجة، والاستثمار في قطاع الرقائق، ودعم القدرات التصنيعية المحلية.

ومن المتوقع أن يتم توزيع الخبراء الجدد على مؤسسات ووكالات اتحادية تلعب دورا محوريا في هذا المسار، من بينها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وبنك التصدير والاستيراد، ووزارة الطاقة، ومكتب الرقائق في وزارة التجارة، ومكتب رأس المال الاستراتيجي في وزارة الدفاع.

ويمكن للموظفين المؤقتين العمل لمدة تصل إلى أربع سنوات، لكن من المرجح أن تستمر معظم التعيينات لفترات تتراوح بين عام وعامين. وسيظل هؤلاء العاملون خاضعين لقواعد تضارب المصالح والقيود الأخلاقية، بما في ذلك التنحي عن أي ملفات تؤثر مباشرة في المصالح المالية لأصحاب عملهم السابقين في القطاع الخاص.

وتستند المبادرة إلى مذكرة رئاسية وقعها ترامب الشهر الماضي، تسمح باستخدام صلاحيات قائمة لمنح أجور استثنائية لما يصل إلى 400 وظيفة مرتبطة باستثمارات الأمن القومي. وتقدر الإدارة أن دفع رواتب إضافية تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف دولار فوق الحد الأساسي قد يكلف الحكومة ما بين 20 و40 مليون دولار سنويا.

ترامب الصفقات الاستثمار مبادرة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

ترشيحاتنا

الأردن ينفذ أحكام الإعدام

الأردن ينفذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين في قضايا إرهابية وجنائية

مضيق هرمز

أزمة مضيق هرمز ومخاوف المناخ تزيد صادرات روسيا الغذائية إلى الصين وإفريقيا وآسيا

أرشيفية

بن جفير: على إسرائيل أن تتوقف عن الخضوع للضغوط الأمريكية وتقول “لا” لترامب

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد