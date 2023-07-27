عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الإنتاج الحربي وقائد القيادة الإستراتيجية يتفقدان مصنع المصاعد الكهربائية

وزير الإنتاج الحربي
"وزير الإنتاج الحربي" و"قائد القيادة الإستراتيجية"

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري؛ شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك"، يرافقهما المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من ممثلي الجانبين، جاء ذلك بمنطقة أبو زعبل بإعادة التمركز داخل شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) بطريق (القاهرة - بلبيس).

txt

وزير الإنتاج الحربي يدعو شركات التصنيع العسكري التركية للمشاركة في "EDEX2023" بالقاهرة

txt

وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يتفقدان مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية

في البداية قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالترحيب بالفريق أحمد خالد، وتم عرض فيلم عن شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك" والتي تعد نتاج شراكة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) وشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية السعودية لتوطين تكنولوجيا تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية بمصر، وذلك داخل مصنع إنتاج مكونات المصاعد الكهربائية بشركة "إيچيك" والذي يضم  (3) خطوط إنتاج رئيسية تخدم أهداف الشركة في النهوض بصناعة المصاعد الكهربائية في مصر وإنتاج أول مصعد كهربائي "صُنع في مصر" بدءًا من التصميم الاحترافي الصحيح حتى التركيب طبقًا للمعايير الدولية ثم التشغيل الآمن وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، موضحًا أن المصنع يقوم بإنتاج المصاعد بأنواعها طبقًا للكود الأوروبي لافتًا إلى أن شركة "إيچيك" حاصلة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو 9001 لعام 2015 وTUV.

 

نثمن حرص وزارة الإنتاج الحربي على السعي إلى نقل التكنولوجيات الحديثة بشركاتها سواء في مجال التصنيع العسكري أو المدني

 

من جانبه أشاد الفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري بما قام بالإطلاع عليه من إمكانيات بمصنع المصاعد الكهربائية. 

وأشاد بإمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي وقدراتها التصنيعية والبشرية وحرصها الدائم على التطوير بالإستعانة بأساليب علمية، مثمنًا حرص وزارة الإنتاج الحربي على عقد الشراكات التي من شأنها نقل الخبرات وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف المجالات إلى شركاتها التابعة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص إيمانًا منها بأهمية دوره وكذا سعي الوزارة إلى توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها سواء في مجال التصنيع العسكري أو المدني. 

وأكد الحرص على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الصناعة الوطنية لتقليل الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومي ويحقق قيمة مضافة له.

وصرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن وزير الإنتاج الحربي، أكد خلال التفقد على إيمان الوزارة الكامل بأهمية الشراكة في مختلف مجالات التصنيع مع شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو العالمية ومنها الشركات العربية الشقيقة مثل شركة "الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية" السعودية والتي يعكس التشارك معها عمق العلاقات والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية.

IMG-20230727-WA0013
IMG-20230727-WA0013
IMG-20230727-WA0012
IMG-20230727-WA0012
IMG-20230727-WA0011
IMG-20230727-WA0011
IMG-20230727-WA0010
IMG-20230727-WA0010
IMG-20230727-WA0009
IMG-20230727-WA0009
IMG-20230727-WA0008(1)
IMG-20230727-WA0008(1)
IMG-20230727-WA0007
IMG-20230727-WA0007
IMG-20230727-WA0006
IMG-20230727-WA0006
الانتاج الحربى القيادة الإستراتيجية التصنيع العسكرى مصنع 81 الحربي السلالم الكهربائية مصنع 999 الحربي المصاعد الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

صيف طبيعي .. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة على مصر

بشرى لعشاق الأهلي.. شوبير يكشف تطوراً جديداً في صفقة المغربي رضا سليم

الأزمة مستمرة.. عقوبة جديدة تنتظر حسين الشحات الأسبوع المقبل بسبب ضرب الشيبي

الأزمات لا تنتهي بميت عقبة.. أوسوريو يهدد بفسخ عقده مع الزمالك| تفاصيل

قرار مفاجئ من جنش نحو عودته للزمالك الموسم المقبل

فرج عامر يعلن انضمام مهاجم جديد إلى الأهلي .. تفاصيل

«اشتري قبل فوات الأوان» | مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد الشهادات الدولارية

ترشيحاتنا

طقس أغسطس مفاجأة| حرارة شديدة على القاهرة اليوم.. وتحذير لسكان هذه المناطق

عاجل.. وزير خارجية النيجر يعين نفسه رئيسًا للحكومة ويدعو للتعبئة لمقاومة الانقلاب

بعد عزله من منصبه.. وزير خارجية النيجر يؤكد شرعية الرئيس المعزول

العظمى تتخطى 43.. تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن الـ48 ساعة القادمة|فيديو

بعد زيادة الفائدة الأمريكية.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب عالميا

«جين ليم» رائدة علم السعادة في زيارة لمصر .. تفاصيل

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة المصرية والحجازية.. صور

علاج الكوليسترول بكل أنواعه حتى الوراثي

لعلاج سموم المعدة.. ماذا تفعل حبوب الكركم للجسم؟

تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين| لا تخرجوا من المنازل في هذه الأوقات

فيديو

الدنيا معدش فيها أمان.. انفصال البلوجر دالا المهندس يثير ضجة على الفيسبوك

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ