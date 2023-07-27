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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق التيار الكهربائي لإنارة تجمعات قرية الخفجة بمركز نخل

ري الزراعات على مياه
ري الزراعات على مياه الآبار بنخل

شهد محسن سالم محمد، رئيس مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء،  إطلاق  التيار الكهربائي لإنارة تجمع ضيف الله التابعة للوحدة المحلية لقرية الخفجة مركز نخل، تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

 

 الخطة الاستثمارية

وقال محسن  سالم، إنه تم مد خط جهد متوسط وتركيب محمول بمشتملاته وأعمدة جهد منخفض بتمويل من الخطة الاستثمارية لمجلس مدينة نخل العام المالي 2022 / 2023م.

وأضاف سالم أن تكلفة تركيب المحول بمشتملاته بلغت  نحو  205 مليون جنيه.

وأوضح رئيس المدينة، أن المحول يعمل على إنارة التجمع، وتغذية الآبار الجوفية التي تم حفرها لمساعدة المواطنين في تنمية وإعمار الأراضي بالزراعة التي تم استصلاحها من جانب المواطنين، لإنتاج المحاصيل الزراعية.

حضر إطلاق التيار  الكهربائي كل من مرزق رزيق، سكرتير عام مدينة نخل، والمهندس عبد المحسن إبراهيم، رئيس قسم الكهرباء بنخل، والمهندس ميسرة عبد الحفيظ، رئيس هندسة كهرباء نخل، والمهندس أحمد حسن، إدارة فنية وصيانة بهندسة كهرباء نخل، ومحمد سيد إسماعيل، مدير المتغيرات المكانية بنخل، وعدد من المواطنين بالقرية.
 

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نخل التيار الكهربائي قرية المواطنين

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