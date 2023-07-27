صحف الإمارات| بيان عاجل من ديوان الرئاسة بشأن صلاة الجنازة على الشيخ سعيد بن زايد.. تضامن واسع مع السعودية بعد سقوط إحدى طائرات القوات الجوية

تناولت صحف الإمارات، الصادرة اليوم الخميس، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الإماراتي والعربي.

صحيفة البيان

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في خميس مشيط، ما أسفر عن مقتل طاقمها.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة العربية السعودية ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم.

وفي خبر آخر، التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، اليوم، سعادة السفير فريدون هادي سينيرلي أوغلو منسق بعثة التقييم الخاصة لأفغانستان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث مجمل الأوضاع على الساحة الأفغانية وآفاق التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة في هذا الملف، وفي هذا الصدد أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات لبعثة التقييم الخاصة لأفغانستان وأهدافها.

كما جرى استعراض المبادرات الإماراتية الداعمة لأفغانستان وشعبها في مختلف القطاعات وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الأفغاني لاسيما النساء والفتيات ودعم الاستجابة الإنسانية لكافة احتياجاته.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال لقائه فريدون هادي سينيرلي أوغلو عن تمنياته لسعادته التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكدا التزام دولة الإمارات الثابت بدعم كافة الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعب أفغانستان الصديق.

صحيفة الخليج

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 676 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2023. وتضمن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها ما مجموعه 505,684 ساعة عمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لتلبية احتياجات التنمية المستدامة في دبي ومواكبة الزيادة في الطلب. وتشمل خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء رفع قدرة الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، بناءً على توقعات الطلب حتى عام 2030 والتي تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة».

وأضاف الطاير: «تصل نسبة اعتمادية وتوافرية خطوط النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى نحو 100%. وقد نجحت الهيئة في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقيقة سنوياً في عام 2012 إلى 1.19 دقيقة فقط في عام 2022، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم».

وفي خبر آخر، نعى ديوان الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية، الخميس.

وفي ما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى ديوان الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم إمارة أبوظبي، الذي وافته المنية، الخميس.

صحيفة الاتحاد

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم وشرد أكثر من 26 ألفاً في الفلبين بسبب الإعصار دوكسوري، حسبما قال مسؤولون اليوم الخميس. وقال مكتب الأرصاد الجوية إن دوكسوري غادر الفلبين صباح اليوم وتوجه عبر مضيق تايوان إلى جنوب شرق الصين. ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة فوق مقاطعة فوجيان غداً الجمعة.

وقال المكتب إن الإعصار ضعف ويحمل الآن رياحاً تبلغ سرعتها القصوى 150 كيلومتراً في الساعة وهبّات تصل سرعتها إلى 185 كيلومتراً في الساعة.

وذكرت الوكالة الوطنية للكوارث أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في فيضانات وانهيارات أرضية، بينما أحصت الشرطة والسلطات المحلية قتيلين آخرين. وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن ما مجموعه 328 ألفاً و356 شخصاً في 31 إقليماً تضرروا من الإعصار، بما في ذلك 26 ألفاً و697 من السكان الذين أجبروا على الفرار من منازلهم.

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن معظم المناطق المتضررة، في حين ألغيت عشرات الرحلات الجوية وعلقت الرحلات البحرية، تاركة آلاف العالقين. وفي تايوان، لقي شخص حتفه في حادث وقع في نهر زاد منسوب المياه فيه بمقاطعة هوالين شرقي البلاد.

وفي خبر آخر، أعلن ديوان الرئاسة في الإمارات أن صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ستقام اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، بعد صلاة الظهر في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في البطين بمدينة أبوظبي.

على أن تقام صلاة الغائب على روحه الطاهرة في جميع مساجد الدولة بعد صلاة الظهر.

وسيبدأ تقبل التعازي اليوم في قصر المشرف بمدينة أبوظبي من الساعة 4:30 عصراً وحتى الساعة 6:30 عصراً، ويومي الجمعة والسبت على فترتين، الصباحية: من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً، والمسائية: من الساعة 4:30 عصراً إلى الساعة 6:30 عصراً.