عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يهبط عالميا وسط توقعات بانتهاء دورة رفع الفائدة

صدى البلد

انخفض الدولار الخميس 27 يوليو بعد أن قام الفدرالي الأميركي بما توقع البعض أن يكون آخر رفع لسعر الفائدة، فيما يتحول تركيز السوق إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
              
رفع الفدرالي أمس الأربعاء أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعًا، وهي المرة الحادية عشرة التي يرفع فيها البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة في آخر 12 اجتماعًا له.
              
وبينما ترك رئيس المجلس جيروم باول الباب مفتوحًا أمام زيادة أخرى في سبتمبر ، استبعد المتعاملون حدوث ذلك، مما أدى إلى انخفاض الدولار في التعاملات الآسيوية اليوم.
              
وصعد الدولار النيوزيلندي 0.8% إلى 0.6259 دولار في أحدث تعاملات، وذلك بعد أن ارتفع في وقت سابق بأكثر من 1% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 0.6274 دولار.
              
كما قفز الدولار الأسترالي بما يقرب من 1% إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 0.68195 دولار.
              
ونزل مؤشر الدولار 0.3% إلى 100.81، بينما لامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في أسبوع عند 1.29735 دولار في وقت سابق من الجلسة.
              
وارتفع الإسترليني في أحدث تعاملات 0.19% إلى 1.2964 دولار.
              
وارتفع اليورو 0.18% إلى 1.11035 دولار.
              
وتقدم الين الياباني 0.3% تقريبًا مقابل الدولار الأميركي إلى 139.84 في أحدث تعاملات.
              
وفي مقابل نزول الدولار، ارتفع اليوان في كل من الأسواق الداخلية والخارجية، إذ صعد في الخارج بما يقرب من 0.5% إلى 7.1170 للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ منتصف يونيو 

اسعار الفائدة الأوروبى البنك المركزى الأمريكي البنك المركزي الأوروبي التعاملات الآسيوية البنك المركزي جيروم باول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

“قلم الشحات” ينقل والدة الشيبي للمستشفى| إيقاف جديد بانتظار لاعب الأهلي.. والأزمة تشتعل

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

البوكس بكام عندك| الأسعار الرسمية للسجائر.. لا تشتري بأكثر من ذلك

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

أزمة دولار.. ننشر بالمستندات حيثيات قرار فيفا بتغريم وحرمان الزمالك من القيد

خطفها من الأهلي والزمالك.. بيراميدز يحسم صفقة أجنبية سوبر

نتيجة الثانوية العامة 2023| لم يحصل طالب على 100% ومفيش مجاميع فلكية

ترشيحاتنا

غير مسبوق.. تحرك عسكري ضخم لـ الجيش الأوكراني في شرق البلاد

طائرة عسكرية فرنسية تهبط في مطار النيجر رغم إغلاق المجال الجوي

الخامس مكرر على الثانوية الأزهرية: فضل ربنا كبير ونفسي أدخل اللغات والترجمة

أخبار التوك شو.. نتيجة الثانوية العامة 2023.. نجم الزمالك عن انتقال أحمد فتوح لـ الأهلي: حرام وكارثة

إجراء عاجل من زيلينسكي لتجنب الانتخابات في أوكرانيا

مكالمة هاتفية.. ماذا قال شيخ الأزهر لأسرة الطالبة الأولى مكرر علمي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل سيعاقب بالحبس؟.. تحرك جديد من الشيبي يهدد مسيرة حسين الشحات

نصائح صيام عاشوراء في الحر | مش هتعطش

جزار طمع في فلوس شحات| قتله بـ17 طعنة.. وهذا ما وجده بحوزته

ماذا يحدث عندما تلدغك البعوضة "الناموسية"

فيديو

مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي.. فيديو

كانت في طريقها إلى القاهرة.. تفاصيل اندلاع حريق بسفينة شحن| فيديوجراف

مطلعش عبري.. معنى العبارة المكتوبة على ذراع أحد أفراد الطاقم الفني لبيراميدز

الدنيا معدش فيها أمان.. انفصال البلوجر دالا المهندس يثير ضجة على الفيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ