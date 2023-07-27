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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. ننشر المصروفات وتفاصيل الحصول على منح

تنسيق الجامعات الأهلية
تنسيق الجامعات الأهلية 2023

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إنه يتم تقديم الدعم والرعاية الكاملة للطلاب المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين، وذلك بمشاركة الشركاء المجتمعيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية الطلاب المتفوقين أكاديميًا وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية من الالتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل، بالإضافة إلى تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا من ذوي الهمم بهدف تعزيز فرص الدراسة الجامعية لهم.

 

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. وأضاف رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن الرسوم الدراسية لمجالات جامعة الجلالة؛ مجال الطب والجراحة: 120 ألف جنيه، مجال طب الأسنان: 107 آلاف جنيه، مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه، مجال العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه، مجال هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه، مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه، مجال علوم الحاسب: 69 ألف جنيه، مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه، مجال الفنون والتصميم: 49 ألف جنيه، مجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه، مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه، مجال العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه، مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

 

تنسيق الجامعات الأهلية 2023
مصروفات جامعة الجلالة الأهلية

وأوضح أن الرسوم الدراسية للبرامج المشتركة مع جامعة أريزونا ستيت الامريكية، تعتبر أقل من ربع التكلفة التي يتحملها الطالب حال سفره للدراسة، حيث إن برنامج هندسة البرمجيات: 200 ألف جنيه، وبرنامج الهندسة الكهربائية: 225 ألف جنيه، وبرنامج إدارة الأعمال: 160 ألف جنيه، وبرنامج التسويق: 160 ألف جنيه، وبرنامج نظم المعلومات الحاسوبية: 160 ألف جنيه، وبرنامج إدارة الأعمال الرياضية: 160 ألف جنيه، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات: 200 ألف جنيه، وبرنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 200 ألف جنيه.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. وأشار إلى أن أسعار المصروفات السابقة، بخلاف نسب المنح والخصومات التي تقررها لوائح الجامعة، وبخلاف الرسوم الإدارية أيضاً، حيث إن الجامعة لديها العديد من البرامج الجديدة التي تواكب متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى شراكات مع جامعات دولية تغنى الطلاب عن السفر للدراسة بالخارج وبأقل تكلفة، وذلك في العديد من المجالات والبرامج الدراسية، حيث يمكن للطالب الحصول على شهادتين، واحدة من جامعة الجلالة والأخرى من جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، بدون مغادرة مصر، ما يوفر حوالي 75% من تكلفة الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما تم بدء الدراسة بـ 5 برامج دراسية كمرحلة أولى خلال العام الجامعي الماضي 2022 - 2023، وذلك في مجالات “الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال”، والتي تضم برامج “هندسة البرمجيات، والهندسة الكهربائية، وإدارة الأعمال، والتسويق، ونظم والمعلومات الحاسوبية”.

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