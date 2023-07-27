الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة في أحدث معاركه ضد القوات الروسية

أعلن يفغيني باليتسكي، القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه أن القوات الأوكرانية حاولت اختراق الدفاعات الروسية في المقاطعة لكنها تكبدت خسائر كبيرة ما أدى إلي تراجعها.



وكتب باليتسكي على قناته في "تلجرام": "في الصباح حاول العدو اختراق الدفاعات في منطقة نوفودانيلوفكا ونوفوبوخروفكا، وأحبطت وحداتنا المحاولات الهجومية وهزمت وحدات العدو وكبدته خسائر كبيرة وأجبرته على التراجع إلى مواقعه"، حسبما نقلت رويترز.



ووفقًا لـ باليتسكي، ازداد القصف على البلدات والقرى في مقاطعة زابوروجيه على اتجاه بولوغ وتوكماك وفاسيليفكا، حيث تم تسجيل 41 ضربةً خلال اليوم الماضي.