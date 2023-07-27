ميتا: فيسبوك يتجاوز 3 مليارات مستخدم نشط شهريا

أعلنت شركة ميتا Meta، أن عدد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، قد تجاوز 3 مليارات مستخدم نشط شهريا.

وفقا لتقرير "ميتا" للنتائج المالية عن الربع الثاني من عام 2023 الجاري، فإن عدد مذهل من المستخدمين يقبلون على استخدام موقع فيسبوك، على الرغم من تراجع شعبية المنصة بين الشباب لصالح منصات أخرى منافسة.

فيسبوك تتجاوز 3 مليارات مستخدم نشط شهريا

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، فإن إجمالي عدد مستخدمي المنصات والتطبيقات المملوكة لشركة "ميتا"، من بينها واتساب وإنستجرام وماسنجر وثريدز، يقدر بنحو 3.88 مليار مستخدم نشط شهريا، وهو ما يقرب من نصف سكان العالم.

وأوضحت "ميتا" أن عدد المستخدمين النشطين يوميا في منصة فيسبوك استمر في النمو بشكل ملحوظ، إذ بلغ عددهم نحو 2.064 مليار مستخدم نشط يوميا، مقارنة بنحو 2.037 مليار مستخدم في الربع الذي يسبقه.

ويمثل هذا النمو أمرا محوريا بالنسبة للشركة والمستثمرين فيها، لأنه في الربع الأخير من عام 2021 ، أبلغ موقع فيسبوك عن أول انخفاض ربع سنوي له على الإطلاق في المستخدمين النشطين يوميا.

ويمكن أن يكون هذا النمو مدفوعا جزئيا إلى مقاطع الفيديو القصيرة ريلز Reels، وهي ميزة منافسة لمنصة تيك توك، التي تدفعها بقوة عبر إنستجرام وفيسبوك، ووفقا للمدير التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، تحصل مقاطع "ريلز" على 200 مليار مشاهدة عبر مختلف منصات الشركة.

ويشار إلى أن شركة "ميتا" حققت نتائج مذهلة فور الإعلان عن منافس تويتر الجديد ثريدز، والذي جمع أكثر من 100 مليون مستخدم في غضون خمسة أيام من إطلاقه.