عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميتا: فيسبوك يتجاوز 3 مليارات مستخدم نشط شهريا

فيسبوك
فيسبوك

أعلنت شركة ميتا Meta، أن عدد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، قد تجاوز 3 مليارات مستخدم نشط شهريا.

وفقا لتقرير "ميتا" للنتائج المالية عن الربع الثاني من عام 2023 الجاري، فإن عدد مذهل من المستخدمين يقبلون على استخدام موقع فيسبوك، على الرغم من تراجع شعبية المنصة بين الشباب لصالح منصات أخرى منافسة.

 

"في ثواني".. أسهل وأفضل طريقة لـ تحميل الصور من فيسبوك

اعرف طريقة الغاء ربط فيسبوك بإنستجرام بعد التحديث الجديد

 

فيسبوك تتجاوز 3 مليارات مستخدم نشط شهريا

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، فإن إجمالي عدد مستخدمي المنصات والتطبيقات المملوكة لشركة "ميتا"، من بينها واتساب وإنستجرام وماسنجر وثريدز، يقدر بنحو 3.88 مليار مستخدم نشط شهريا، وهو ما يقرب من نصف سكان العالم.

وأوضحت "ميتا" أن عدد المستخدمين النشطين يوميا في منصة فيسبوك استمر في النمو بشكل ملحوظ، إذ بلغ عددهم نحو 2.064 مليار مستخدم نشط يوميا، مقارنة بنحو 2.037 مليار مستخدم في الربع الذي يسبقه.

ويمثل هذا النمو أمرا محوريا بالنسبة للشركة والمستثمرين فيها، لأنه في الربع الأخير من عام 2021 ، أبلغ موقع فيسبوك عن أول انخفاض ربع سنوي له على الإطلاق في المستخدمين النشطين يوميا.

ويمكن أن يكون هذا النمو مدفوعا جزئيا إلى مقاطع الفيديو القصيرة ريلز Reels، وهي ميزة منافسة لمنصة تيك توك، التي تدفعها بقوة عبر إنستجرام وفيسبوك، ووفقا للمدير التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، تحصل مقاطع "ريلز" على 200 مليار مشاهدة عبر مختلف منصات الشركة.

ويشار إلى أن شركة "ميتا" حققت نتائج مذهلة فور الإعلان عن منافس تويتر الجديد ثريدز، والذي جمع أكثر من 100 مليون مستخدم في غضون خمسة أيام من إطلاقه.

فيسبوك Facebook ميتا عدد مستخدمي فيسبوك موقع فيسبوك ثريدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأحد عمل من المنزل.. قرارات عاجلة من الحكومة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء

مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات

طوال أغسطس..الوزراء: العمل من المنزل للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع|تفاصيل

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

“قلم الشحات” ينقل والدة الشيبي للمستشفى| إيقاف جديد بانتظار لاعب الأهلي.. والأزمة تشتعل

مدبولي: سيتم الإعلان عن توقيتات قطع أو تخفيف الأحمال الكهربائية

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

البوكس بكام عندك| الأسعار الرسمية للسجائر.. لا تشتري بأكثر من ذلك

موضوعات متعلقة

صفقة لا تقبل المنافسة.. اشتري أقوى هواتف نوكيا Nokia بأقل سعر

تحديث ضخم يصل واتساب على آيفون.. اعرف الجديد

تيك توك تطرح ميزة جديدة تقضي على "تويتر".. إليك كيفية استخدامها

لو مش فاكر الباسورد.. كيفية استرداد حساب جوجل إذا نسيت كلمة المرور

يعرضك للخطر.. 5 أسباب تدفعك لعدم استخدام واتساب ويب WhatsApp Web

بعدما طالب بها الملايين.. ثريدز Threads يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

بتصميم Xiaomi 13.. شاومي تطلق هاتفا متوسطا بمواصفات رائدة

توقف ملايين الهواتف.. جوجل تضع المسمار الأخير في نعش أندرويد “كيت كات"

ترشيحاتنا

رجاء حسين وهشام سليم | القومي للمسرح المصري يخلّد ذكرى النجوم الراحلين

برلمانية: الكثير من دول العالم تطبق قرار عمل الجهات الحكومية أونلاين

اتشتم غلط | تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مقاضاة محمد الشيبي

نتيجة الثانوية العامة 2023 | 91.3% نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الأولى

قرار عاجل من الأمم المتحدة بشأن الانقلاب في النيجر

الحكومة تواجه الحرارة بتخفيف الاحمال في أوقات محددة .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. الرجل مهدد بضعف الخصوبة في هذه الحالات

هل سيعاقب بالحبس؟.. تحرك جديد من الشيبي يهدد مسيرة حسين الشحات

نصائح صيام عاشوراء في الحر | مش هتعطش

جزار طمع في فلوس شحات| قتله بـ17 طعنة.. وهذا ما وجده بحوزته

فيديو

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي.. فيديو

كانت في طريقها إلى القاهرة.. تفاصيل اندلاع حريق بسفينة شحن| فيديوجراف

مطلعش عبري.. معنى العبارة المكتوبة على ذراع أحد أفراد الطاقم الفني لبيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ