«تكنولوجيا الأغذية» ينظم برنامجاً تدريبياً مجانياً لطلاب زراعة عين شمس

نظم معهد تكنولوجيا الأغذية حالياً برنامجاً تدريبياً مجانياً لعدد 121 طالباً وطالبة من كلية الزراعة جامعة عين شمس لمدة أسبوع للتدريب بأقسام ووحدات المعهد البحثية والمصانع التجريبية التابعة له تحت رعاية د. شاكر عرفات مدير المعهد وإشراف د. عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب.



وأشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد، إلى أن البرنامج التدريبى يتضمن محاضرة عامة للتعرف على أقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد ورسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على التقنيات الحديثة فى مجال تصنيع الأغذية لإنتاج غذاء آمن صحيًا مرتفع القيمة الغذائية وذو تكلفة مناسبة بأقسام المعهد المختلفة (قسم بحوث الزيوت والدهون – قسم بحوث اللحوم والأسماك – قسم بحوث الحاصلات البستانية – قسم بحوث الأغذية الخاصة والتغذية – قسم بحوث الألبان – قسم بحوث المحاصيل الحقلية – قسم بحوث الخبز و العجائن و قسم بحوث هندسة التصنيع و التعبئة و التغليف) و كذلك بوحدات المعهد البحثية (وحدة المطبخ التجريبى – وحدة اقتصاديات التصنيع) .



من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد أن البرنامج التدريبى يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب ورفع كفاءتهم فى مجال حفظ وتصنيع الأغذية حيث يتضمن أيضا التعرف على الجديد فى طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها و كذلك التدريب على الاختبارات الكيماوية والطبيعية والميكروبيوجية والحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها و صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بالإضافة الى تدريب الطلاب على استخدام جميع الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة .