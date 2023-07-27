عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة يضبط 101 كرتونة زيت مدعم داخل أحد المخازن

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

txt

ضمن مبادرة «طور وغير».. الشباب والرياضة بالبحيرة تنفذ برنامجًا تدريبيًا للتحول الرقمي

txt

من هو اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة الجديد؟

 وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت عن:-

بمركز دمنهور تم ضبط 500 قطعه جبنه مثلثات منتهية الصلاحية بأحد محلات السوبر ماركت كما تم تحرير محضر لاحد محطات المواد البترولية لبيع سولار بأزيد من السعر الرسمى المقرر له وتم التحفظ على كميه قدرها 2000 لتر سولار مدعم  بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى .

وبمركز كفر الدوار تم ضبط 101 كرتونة زيت تمويني تم تجميعهم داخل أحدالمخازن بغرض إعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضبط أحد محلات الجزاره يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكوميه ، بالاضافة الى ضبط كميه من اللحوم المجمده مجهولة المصدر

وفى مركز كوم حمادة تم  ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى و مخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ، كما تم تحرير 12 محضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف و عدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة الحملات الرقابية التموين والتجارة الداخلية تموين البحيرة خبز غير مطابق للمواصفات غير مطابق للمواصفات ضبط الاسواق زيت تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

البوكس بكام عندك| الأسعار الرسمية للسجائر.. لا تشتري بأكثر من ذلك

لن تستمر طوال الصيف.. تعرف على موعد انتهاء انقطاع الكهرباء

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

خطفها من الأهلي والزمالك.. بيراميدز يحسم صفقة أجنبية سوبر

قرار عاجل من التعليم قبل ساعات من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

كريم حسن شحاتة: أوسوريو يهدد بفسخ عقده مع الزمالك| تفاصيل

ترشيحاتنا

50 ألف طن حبوب مجانا.. بوتين يكشف طبيعة المساعدات الروسية لإفريقيا

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 .. ظهرت رسمياً

بعد عزله من منصبه.. روسيا تدعو لإطلاق سراح رئيس النيجر

سفيرة البحرين بالقاهرة: نقدر لمصر مواقفها الثابتة لرفعة الأمة العربية

الإمارات ترحب ببدء عمليات تفريغ ناقلة النفط «صافر» العائمة قبالة ساحل اليمن

نهضة شاملة في مطارات سيناء.. العريش يتأهب وسانت كاترين يستعد للتشغيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل أنت منهم؟| هؤلاء هم الممنوعون من تناول التين الشوكي.. استشارى يجيب

هل يمكن للأمهات الحوامل اللجوء إلى العلاج النفسي؟

البوكس بكام عندك| الأسعار الرسمية للسجائر.. لا تشتري بأكثر من ذلك

عمره 1500 عام وحر الصيف دمره.. كواليس احتراق تمثال بوذا في الصين| شاهد

فيديو

مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي ..فيديو

كانت في طريقها إلى القاهرة.. تفاصيل اندلاع حريق بسفينة شحن| فيديوجراف

مطلعش عبري.. معنى العبارة المكتوبة على ذراع أحد أفراد الطاقم الفني لبيراميدز

الدنيا معدش فيها أمان.. انفصال البلوجر دالا المهندس يثير ضجة على الفيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ