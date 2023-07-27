تموين البحيرة يضبط 101 كرتونة زيت مدعم داخل أحد المخازن

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت عن:-

بمركز دمنهور تم ضبط 500 قطعه جبنه مثلثات منتهية الصلاحية بأحد محلات السوبر ماركت كما تم تحرير محضر لاحد محطات المواد البترولية لبيع سولار بأزيد من السعر الرسمى المقرر له وتم التحفظ على كميه قدرها 2000 لتر سولار مدعم بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى .

وبمركز كفر الدوار تم ضبط 101 كرتونة زيت تمويني تم تجميعهم داخل أحدالمخازن بغرض إعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضبط أحد محلات الجزاره يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكوميه ، بالاضافة الى ضبط كميه من اللحوم المجمده مجهولة المصدر

وفى مركز كوم حمادة تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى و مخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ، كما تم تحرير 12 محضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف و عدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.