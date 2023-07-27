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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي يحذر من أمر خطير قد يصيب قيادة الجيش اللبناني

ميقاتي
ميقاتي

 أكد رئيس الوزراء اللبناني  انه من الضروري الدعوة لجلسة مجلس وزراء لتعيين خلف لحاكم المصرف المركزي قبل نهاية ولايته.

كما حذر ميقاتي قائلا  :إذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية أخشى أن ما سيحصل بمصرف لبنان سيمتد إلى قيادة الجيش. 


وقال ميقاتي لسكاي نيوز عربية: على وزير المالية أن يتقدم بأسماء المرشحين لتولي منصب حاكم مصرف لبنان

وأضاف : النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يستلم مهام الحاكم وفق ما ينص عليه القانون

وتابع :  لن أرشح أي أسماء لمنصب حاكم المصرف المركزي وأترك ذلك لوزير المالية.

وشدد علي أنه لا تمديد لحاكم المصرف المركزي في لبنان

وأردف : لم أكن أرغب في تعيين حاكم للمصرف المركزي ولكن وصلنا لتوقيت ينبغي فيه اتخاذ قرار.

اجتماع حكومي عاجل لبحث تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

تصريحات مثيرة من حاكم مصرف لبنان

انتخاب رئيس الوزراء اللبناني حاكم جديد لمصرف لبنان حاكم مصرف لبنان رئيس الوزراء اللبناني قيادة الجيش اللبناني

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