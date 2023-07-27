ميقاتي يحذر من أمر خطير قد يصيب قيادة الجيش اللبناني

أكد رئيس الوزراء اللبناني انه من الضروري الدعوة لجلسة مجلس وزراء لتعيين خلف لحاكم المصرف المركزي قبل نهاية ولايته.

كما حذر ميقاتي قائلا :إذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية أخشى أن ما سيحصل بمصرف لبنان سيمتد إلى قيادة الجيش.



وقال ميقاتي لسكاي نيوز عربية: على وزير المالية أن يتقدم بأسماء المرشحين لتولي منصب حاكم مصرف لبنان

وأضاف : النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يستلم مهام الحاكم وفق ما ينص عليه القانون

وتابع : لن أرشح أي أسماء لمنصب حاكم المصرف المركزي وأترك ذلك لوزير المالية.

وشدد علي أنه لا تمديد لحاكم المصرف المركزي في لبنان

وأردف : لم أكن أرغب في تعيين حاكم للمصرف المركزي ولكن وصلنا لتوقيت ينبغي فيه اتخاذ قرار.