إثيوبيا.. تسريح 50 ألف مقاتل من جبهة تيجراي

أعلنت سلطات إقليم تيجراي الواقع شمال إثيوبيا، اليوم الخميس، تسريح 50 ألف مقاتل من جبهة تحرير شعب تيجراي، تنفيذا لبنود اتفاق بريتوريا الموقع في نوفمبر العام الماضي، والذى أنهى عامين من الحرب الأهلية الإثيوبية.

وذكرت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، الجنرال تاديسي ويريدي نائب رئيس الإدارة المؤقتة في تيجراي، ورئيس أمانة مجلس الوزراء للسلام والأمن، أعلن تسريح جنود تيجراي، موضحا أن عملية التسريح هي تنفيذ عملي لاتفاقية بريتوريا للسلام، وتم تنفيذها بطريقتها الخاصة وبالتزام كامل.

ووقعت جبهة تيجراي، والحكومة الإثيوبية في نوفمبر 2022، اتفاق سلام في بريتوريا بجنوب إفريقيا، تلتها الخطة التنفيذية لتنفيذها، الموقعة في نيروبي، بكينيا، لتنهي الحرب التي استمرت عامين في شمال إثيوبيا.

وفي 10 يناير الماضي، أكد فريق بعثة الاتحاد الأفريقي للمراقبة والتحقق والامتثال، المعين لأغراض الرقابة، بدء عملية نزع السلاح حيث قام مقاتلي تيجراي تسليم الأسلحة الثقيلة إلى قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، وفي 26 مايو، كجزء من عملية نزع السلاح المستمرة، قامت قوات تيجراي بتسليم أسلحة جماعية بحضور ممثلي الاتحاد الأفريقي في مكان خاص يسمى لاتشي، بالقرب من مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي.

ووفقًا للجنرال تاديسي، الذي كان القائد العسكري الأعلى لقوات تيجراي، فإن معظم المقاتلين السابقين قد أعيدوا الآن إلى ديارهم بعد حصولهم على الشهادة، باستثناء أولئك القادمين من الغرب والشمال الغربي وأجزاء أخرى من منطقة تيجراي التي لا تزال موجودة. احتلت منطقة الأمهرة والقوات الإريترية لدواع أمنية.

وأضاف الجنرال تاديسي ويريدي "لقد قدمنا لهم شهادات وبعض الدعم المالي لإعانتهم على العيش حتى بدء برامج إعادة التأهيل المختلفة، وهم مصدر قوة لشعب تيجراي، وهم يستحقون المزيد من التقدير لتضحياتهم في ضمان سلامة مواطنيهم نحن نقدرهم دائما".

وأكد أن تنفيذ الاتفاقية يستلزم أيضا انسحابا كاملا للقوات الإريترية وغير التابعة لقوة الجيش الإثيوبي من تيجراي التي تقع ضمن مسؤولية الحكومة الفيدرالية، لكنه شدد على أن هذه القوات ما زالت موجودة في أراضي تيجراي، قائلا "يجب أن تلتزم الحكومة الفيدرالية بسحب القوات غير التابعة لقوة الدفاع الوطنية الإثيوبية وتسهيل عودة النازحين داخليا إلى أماكنهم الصحيحة".