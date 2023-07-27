عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا.. تسريح 50 ألف مقاتل من جبهة تيجراي

إثيوبيا.. تسريح 50
إثيوبيا.. تسريح 50 ألف مقاتل من جبهة تيجراي

أعلنت سلطات إقليم تيجراي الواقع شمال إثيوبيا، اليوم الخميس، تسريح 50 ألف مقاتل من جبهة تحرير شعب تيجراي، تنفيذا لبنود اتفاق بريتوريا الموقع في نوفمبر العام الماضي، والذى أنهى عامين من الحرب الأهلية الإثيوبية.

 

وذكرت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، الجنرال تاديسي ويريدي نائب رئيس الإدارة المؤقتة في تيجراي، ورئيس أمانة مجلس الوزراء للسلام والأمن، أعلن تسريح جنود تيجراي، موضحا أن عملية التسريح هي تنفيذ عملي لاتفاقية بريتوريا للسلام، وتم تنفيذها بطريقتها الخاصة وبالتزام كامل.

 

ووقعت جبهة تيجراي، والحكومة الإثيوبية في نوفمبر 2022، اتفاق سلام في بريتوريا بجنوب إفريقيا، تلتها الخطة التنفيذية لتنفيذها، الموقعة في نيروبي، بكينيا، لتنهي الحرب التي استمرت عامين في شمال إثيوبيا.

 

وفي 10 يناير الماضي، أكد فريق بعثة الاتحاد الأفريقي للمراقبة والتحقق والامتثال، المعين لأغراض الرقابة، بدء عملية نزع السلاح حيث قام مقاتلي تيجراي تسليم الأسلحة الثقيلة إلى قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، وفي 26 مايو، كجزء من عملية نزع السلاح المستمرة، قامت قوات تيجراي بتسليم أسلحة جماعية بحضور ممثلي الاتحاد الأفريقي في مكان خاص يسمى لاتشي، بالقرب من مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي.

 

ووفقًا للجنرال تاديسي، الذي كان القائد العسكري الأعلى لقوات تيجراي، فإن معظم المقاتلين السابقين قد أعيدوا الآن إلى ديارهم بعد حصولهم على الشهادة، باستثناء أولئك القادمين من الغرب والشمال الغربي وأجزاء أخرى من منطقة تيجراي التي لا تزال موجودة. احتلت منطقة الأمهرة والقوات الإريترية لدواع أمنية. 

 

وأضاف الجنرال تاديسي ويريدي "لقد قدمنا لهم شهادات وبعض الدعم المالي لإعانتهم على العيش حتى بدء برامج إعادة التأهيل المختلفة، وهم مصدر قوة لشعب تيجراي، وهم يستحقون المزيد من التقدير لتضحياتهم في ضمان سلامة مواطنيهم نحن نقدرهم دائما".

قبل انعقاد القمة الروسية الأفريقية .. اجتماع بوتين مع رئيس وزراء إثيوبيا

إثيوبيا.. الكونجرس الأمريكي يطالب بفرض عقوبات على المسئولين عن انتهاكات تيجراي

وأكد أن تنفيذ الاتفاقية يستلزم أيضا انسحابا كاملا للقوات الإريترية وغير التابعة لقوة الجيش الإثيوبي من تيجراي التي تقع ضمن مسؤولية الحكومة الفيدرالية، لكنه شدد على أن هذه القوات ما زالت موجودة في أراضي تيجراي، قائلا "يجب أن تلتزم الحكومة الفيدرالية بسحب القوات غير التابعة لقوة الدفاع الوطنية الإثيوبية وتسهيل عودة النازحين داخليا إلى أماكنهم الصحيحة".

تيجراي اثيوبيا جبهة تحرير شعب تيجراي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأحد عمل من المنزل.. قرارات عاجلة من الحكومة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء

مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات

طوال أغسطس..الوزراء: العمل من المنزل للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع|تفاصيل

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

“قلم الشحات” ينقل والدة الشيبي للمستشفى| إيقاف جديد بانتظار لاعب الأهلي.. والأزمة تشتعل

رسمياً .. موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

موضوعات متعلقة

مظاهرة مؤيدة للانقلاب في النيجر ترفع أعلام روسيا .. شاهد

المحاولة الثالثة.. إجماع دولي على إدانة الانقلاب في النيجر

جنوب السودان يتلقى الضوء الأخضر من الاتحاد الأفريقي لإجراء أول انتخابات في البلاد

حكومة بوركينا فاسو تفرض ضرائب جديدة لدعم "المجهود الحربي"

برنامج الأغذية العالمي يخفض المساعدة الغذائية للاجئين في مالاوي إلى النصف

الرئيس التونسي يصدر قرارا بالعفو عن بعض المسجونين احتفالا بعيد الجمهورية

تحذيرات من تفشي الكوليرا في جنوب أفريقيا

القضاء البلجيكي يدين صلاح عبد السلام بالقتل في اعتداءات بروكسل 2016

ترشيحاتنا

ارتفاعات غير مسبوقة.. مدبولي: طلبنا من الأرصاد تقديم رؤية لدرجات الحرارة

الأولوية لهذا اللاعب | تعليق مثير من أوسوريو بالزمالك بشأن مباراة المنستيري

الزمالك اليوم.. فشل صفقة بوبو وأوسوريو يهدد بالرحيل وكاف يتغزل في شيفو

مدبولي: تنسيق كامل ويومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يخص تشغيل المحطات

خالد الغندور يثير الجدل بشأن انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

إثيوبيا.. تسريح 50 ألف مقاتل من جبهة تيجراي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. الرجل مهدد بضعف الخصوبة في هذه الحالات

هل سيعاقب بالحبس؟.. تحرك جديد من الشيبي يهدد مسيرة حسين الشحات

نصائح صيام عاشوراء في الحر | مش هتعطش

جزار طمع في فلوس شحات| قتله بـ17 طعنة.. وهذا ما وجده بحوزته

فيديو

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي.. فيديو

كانت في طريقها إلى القاهرة.. تفاصيل اندلاع حريق بسفينة شحن| فيديوجراف

مطلعش عبري.. معنى العبارة المكتوبة على ذراع أحد أفراد الطاقم الفني لبيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ