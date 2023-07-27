بوتين: سنساهم في منع نشوب الصراعات بقارة أفريقيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا متفائلة بشأن مستقبل العلاقات مع الدول الأفريقية، حيث إنها تستند إلى علاقات صداقة قوية.

وأضاف بوتين في حفل عشاء على شرف ضيوف القمة الروسية-الأفريقية: "نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، حيث تقوم العلاقات الروسية الأفريقية على علاقات صداقة قوية ومساعدة متبادلة".

وأوضح، أن “روسيا والدول الأفريقية تقف معًا من أجل تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب”.

وقال: "الآن تقف روسيا والدول الأفريقية معا من أجل تشكيل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب على أساس مبادئ المساواة في السيادة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها”.

وأضاف الرئيس الروسي، أن روسيا ستساهم في منع نشوب الصراعات في القارة الأفريقية.

وقال بوتين: “سيواصل بلدنا تقديم مساهمة حقيقية في حل الأزمات الحالية ومنع ظهور بؤر توتر جديدة في القارة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومكافحة الأوبئة والمجاعات، وحل قضايا الأمن الغذائي والبيئي وأمن المعلومات”.

واقتبس الرئيس الروسي مثلًا أفريقيًا: "إذا أردت أن تمضي بسرعة، فاذهب وحدك، وإذا أردت أن تذهب بعيدًا، فلنذهب معًا".