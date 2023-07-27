نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع مد خطوط الصرف الصحي لشوارع مدينة البدرشين

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز البدرشين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعة المشروعات المنفذة، ومعدلات التنفيذ لسرعة انتهائها.



حيث تفقد نائب محافظ الجيزة ، مشروع مد خطوط الصرف الصحي لعدد ١٥٣ شارع بمدينة البدرشين للشوارع والمناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي ومشروع الصرف الصحي بشارع الأمام الشافعي.



كما تابع نائب محافظ الجيزة، أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي لقريتي سقارة وميت رهينة علي طريق المريوطية.

ووجه نائب المحافظ بإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لدخول المشروعات الخدمة الفعلية

ومن ناحية أخرى.



كما تابع نائب محافظ الجيزة، أعمال تطوير سوق بن حزم بمدينة البدرشين تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة موجها بسرعه الأنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمبني السوق والألتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الأنتهاء من الأعمال.

ورافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية، محمود شنب، رئيس مركز البدرشين ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الجيزة ومديرية الأسكان ومديرية الطرق والشركات المنفذه للأعمال.

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