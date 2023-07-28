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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من لاعب الزمالك على شكوى إنبي ضده للجنة الانضباط

الزمالك
الزمالك

قدم مسئولو نادى إنبى شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة يطالب فيها بتحويل أحمد عيد ظهير الفريق والمعار من نادى الزمالك إلى لجنة الانضباط بسبب نزوله تدريبات الفريق الأبيض رغم عدم انتهاء إعارته ودون تصريح من مسئولى النادى البترولى.

ونشر أحمد عيد لاعب الزمالك عبر حسابه علي انستجرام مجموعة له من الصور اثناء تدريباته مع الفريق استعدادا للبطولة العربية معلقًا بشعار القلعة البيضاء.

ويبدأ نادى الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيرى اليوم الجمعة، فى افتتاح مبارياته فى البطولة العربية التى ستقام فى السعودية من الفترة 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبل.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى

يلتقى فريق الزمالك فى السادسة مساء اليوم الجمعة، مع فريق الاتحاد المنستيرى التونسى على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، فى أولى مباريات الزمالك فى البطولة العربية

 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٠٤٥٣٣٦
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IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٠٤٥٤٠٣
احمد عيد الزمالك انبي لجنة الانضباط

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