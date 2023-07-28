عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور جريء لـ الراقصة لورديانا على البحر

لورديانا
لورديانا

نشرت الراقصة لورديانا صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام، أثناء استجمامها بالعطلة الصيفية في أحدى الشواطئ.

وظهرت لورديانا علي شاطئ البحر بإطلالة صيفية مبهجة تميل للجرأة، حيث ارتدت مايوه بكيني جرئ مع نظارة شمس، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الراقصة لورديانا مشاركتها فى أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد حسن.

وفوجئ جمهور ومحبي المسلسل الكوميدي الكبير أوي7، ظهور الراقصة البرازيلية لورديانا عروسة الكبير أوي والتي تزوجها على مربوحة في حفل زفاف كبير في الدوار، لتنهار مربوحة من جمالها ويبدأ الكبير في الرقص والاحتفال مع لورديانا ليكشف المشاهدين ان المشهد مجرد حلم للكبير وليس حقيقة.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وعلى جانب آخر كشفت البرازيلية لورديانا أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

وتابعت فى تصريحات إعلامية قائلة :" كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".

وأشارت إلى أن الأغانى فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.

images
images
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٠٤٤٨١١
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٠٤٤٨١١
اطلالات جريئة علي البحر الراقصة لورديانا البرازيلية الراقصة البرازيلية لورديانا العطلة الصيفية بإطلالة صيفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تحدد فئات الموظفين المستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد

أخيرا.. الإعلان عن الموعد النهائي لسداد غرامة كهربا لـ الزمالك

قطع الكهرباء ساعتين والمباريات بالنهار ولا عمل يوم الأحد| قرارات عاجلة من الحكومة طوال أغسطس

الأحد عمل من المنزل.. قرارات عاجلة من الحكومة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء

انتصار .. حكم جديد ينصف الأهلي على لاعبة الزمالك ووالدتها

اتشتم غلط | تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مقاضاة محمد الشيبي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات

ترشيحاتنا

عمدة موسكو يعلن إحباط هجوم بطائرة مسيرة دون أضرار أو إصابات

متظاهرون يؤيدون عودة الجيش للحكم في النيجر

نجم الزمالك : الفوز على المنستيري صعب في البطولة العربية.. وأوسوريو مدرب مغامر

قطاع الكهرباء مستمر في نظام تخفيف الأحمال حتى نهاية الصيف

بالخطوات .. طريقة استخراج تصريح عمل أون لاين

رفضت أثرياء مصر .. حكاية زواج ميرفت أمين من تاجر مخدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا ترميه بعد اليوم.. استخدامات لاتتخيلها لقشر التنين الشوكي

مقطع فيديو لشاب أردني يحاول قتل خطيبته يثير الجدل.. شاهد

مميت.. مرض خطير يصيب الدواجن في الحر

مقطع فيديو لرد فعل عفوي للرئيس بوتين يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ