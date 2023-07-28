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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| الطائف تطرح 10 فرص استثمارية سياحية وتجارية وتعليمية وصحية

أمانة الطائف
أمانة الطائف

واصلت أمانة الطائف بالمملكة العربية السعودية، طرح المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة أمام القطاع الخاص، داعية المستثمرين ورواد الأعمال إلى التقدم لـ 10 فرص استثمارية متنوعة.

وبحسب وكالة أنباء السعودية، فقد شملت إنشاء وتشغيل مجمعات تجارية وسياحية وقرى ريفية ومنتجعات ومطاعم تراثية ومراكز طبية، ويمكن للراغبين في التعرف على هذه الفرص المطروحة الدخول للبوابة الرقمية للاستثمار البلدي والتطبيق الذكي "فرص"، للاطلاع على التفاصيل المختلفة لكل فرصة.

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وشملت الفرص الاستثمارية البلدية الجديدة إنشاء وتشغيل وصيانة قرية ريفية بالهدا "أنشطة سياحية، شاليهات، منتجعات، استراحة" وآخر موعد للتقديم 30 أغسطس 2023م، إنشاء وتشغيل وصيانة منتجع سياحي على طريق الملك عبدالله "أنشطة سياحية، شاليهات، منتجعات، استراحة" وآخر موعد للتقديم 30 أغسطس، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري – سكني بالقطعة رقم 6 بطريق سليمان الراجحي "أنشطة تجارية" وآخر موعد للتقديم 16 أغسطس.

 إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري بالقطعة رقم 5 بطريق سليمان الراجحي "مبنى" وآخر موعد للتقديم 16 أغسطس، إنشاء وتشغيل وصيانة القطعة رقم 1 بطريق الملك عبدالله "أنشطة تجارية – مبنى متعدد الاستخدامات" وآخر موعد للتقديم 16 أغسطس، إنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود بطريق الرياض جوار نادي الفروسية "أنشطة تجارية" وآخر موعد للتقديم 30 أغسطس.

تشغيل وصيانة مطعم تراثي بمبنى بلدية غرب الطائف الفرعية القديم "أنشطة تجارية – محلات تجارية"، إنشاء وتشغيل وصيانة مدرسة دولية بطريق الملك فهد "أنشطة تعليمية – خدمات تعليمية أخرى"" وآخر موعد للتقديم 16 أغسطس.

إنشاء وتشغيل وصيانة عدد (2) مطاعم سيار بالردف "أنشطة تجارية، محلات تجارية، مطعم" وآخر موعد للتقديم 16 أغسطس، إنشاء وتشغيل وصيانة مركز عيادات طبية بالقمرية "أنشطة صحية، عيادات، عيادة" وآخر موعد للتقديم 16 أغسطس.

وأوضح أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي أن طرح هذه الفرص الاستثمارية يأتي ضمن جهود تعزيز دور رجال ورواد الأعمال في الارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي والزوار والسياح على السواء، وتواكب هذه الجهود خطة الأمانة لرفع الإيرادات البلدية، وتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات الخدمية، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة، وستسهم هذه المشاريع في تلبية خيارات إضافية لزوار الطائف وسائحيها على مدار العام.

وتمنح المستثمرين فرصة لعرض خدماتهم بطريقة تنافسية تخدم المحافظة وزائريها، مشيراً إلى أن تنمية الاستثمارات الخدمية تحظى بدعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مواكبة لاستراتيجية الأمانة لإشراك المزيد من المستثمرين في إنشاء وتشغيل وتطوير الخدمات والأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية والصناعية والاجتماعية والخدمية.

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