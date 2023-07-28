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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمنافسة الزمالك.. النصر السعودي يقيد هذا اللاعب للمشاركة في البطولة العربية

الزمالك
الزمالك

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن قيام نادي النصر السعودي بقيد اللاعب ساديو ماني في البطولة العربية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب أحمد حسن: “صحيفة الرياضية السعودية: منافس الزمالك في البطولة العربية.. النصر يقيد ساديو ماني في قائمته المشاركة في البطولة العربية تحسبا لضمه في أي وقت خلال البطولة”.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، اليوم الجمعة، في تمام السادسة مساء، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية رفقة الاتحاد المنستيري والنصر والشباب السعوديين.

ويستهدف الزمالك بقيادة مديره الفني الكولمبي كارلوس أوسوريو تحقيق انطلاقة قوية في البطولة العربية بتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتصدر مجموعته مبكرا.

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