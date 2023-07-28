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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فراش من حجر.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، المجموعة القصصية (فراش من حجر "تسع حكايات")، الفائزة بجائزة سامي الدروبي للترجمة العام 2022 - المرتبة الأولى، تأليف: مارغريت آتوود، ترجمة: رنا جوزيف زحكا.

مجموعة قصص نثرية فائقة الخيال، تتحدث عن عصرنا بدقة عالية؛ تميزت مؤلفاتها بالإبداع، والذكاء، وروع الدعابة. إنها تسع حكايات حول البصيرة الحادة، والعلاقات المضطربة، والانحراف النفسي. تسترشد الكاتبة بالعاصفة الجليدية بصوت زوجها الراحل في (أرض الآلفين)، وهي الأولى من ثلاث حكايات عن الورطات الرومانسية، لمجموعة من الكتّاب والفنانين. في حكاية (العريس المجمّد)، يتلقى رجل يزايد على صندوق، مفاجأة مروّعة. في حكاية (غريبة الأطوار) ثمة امرأة ولدت بخلل وراثي فيُعتقد خطأ بأنها مصاص دماء. في (حرق الغبار)، تحاول سيدة مسنة، مصابة بمتلازمة تشارلز بونيه، أن تتأقلم مع الأشخاص الصغار الذين تراهم، فيما تستعد مجموعة من الثوار، حديثي التكوين، لإحراق مقر إقامتها. وفي (فراش من حجر)، يُثأر لجريمة حدثت منذ زمن طويل في القطب الشمالي.

المجموعة القصصية (فراش من حجر "تسع حكايات")، الفائزة بجائزة سامي الدروبي للترجمة العام 2022 - المرتبة الأولى، تأليف: مارغريت آتوود، ترجمة: رنا جوزيف زحكا، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب المجموعة القصصية فراش من حجر تسع حكايات رنا جوزيف زحكا

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