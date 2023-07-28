توفي في حفل خطوبته.. أهالي بورسعيد يشيعون جنازة صهيب

شيع أهالي محافظة بورسعيد، اليوم عقب صلاة الجمعة، جنازة شاب توفى أثناء حفل خطوبته بالقاعة الفرنسية نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، وذلك من مسجد الكبير المتعال إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة نطاق حي الزهور.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أفراد أسرته وزملائه، في الوقت الذي دخل معظمهم في نوبة من البكاء، وصرخت عدد من السيدات، في الوقت الذي أُديت صلاة الجنازة على جثامين 15 متوفي آخرين بمسجد الكبير المتعال المواجه لمقابر بورسعيد

عقب وفاته في حفل خطوبته أهالى بورسعيد يشيعون جنازة "صهيب" IMG-20230728-WA0014 IMG-20230728-WA0012 IMG-20230728-WA0015 IMG-20230728-WA0013

وكان مستشفى السلام بورسعيد قد استقبل الشاب: سعيد خالد السعيد محمد اسماعيل 22 عامًا، والشهير بـ "صهيب خالد"، جثة هامدة، بادعاء وفاته أثناء حفل خطوبته، اثر توقف في عضله القلب، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة.