عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: كلمة الرئيس بقمة "بطرسبرج" تضمنت محددات واضحة لتعميق الشراكة الاستراتيجية

المهندس أحمد صبور،
المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الروسية – الأفريقية، المنعقدة في مدينة سان بطرسبرج، تضمنت محددات واضحة لتعميق التعاون القائم تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتى يأتي على رأسها احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها ومصالحها، وأن تبقى دول القارة بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات الدولية القائمة، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على أهمية صياغة حلول جذرية للأزمات القائمة، والبعد عن سياسات تعميق الاستقطاب وتوظيف العقوبات الاقتصادية خارج آليات النظام الدولى متعدد الأطراف.

وقال "صبور" في بيان له أصدره اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي حملت قدرا كبيرا من الصراحة والمصداقية بشأن رؤية مصر للأزمات العالمية والسبل المتاحة للخروج منها، من أجل مواجهة التداعيات السلبية على اقتصاد الدول النامية والفقيرة، خاصة فيما يتعلق بالزراعة و أسعار الحبوب والطاقة ، مؤكدا على ضرورة توفير آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في أفريقيا، فضلا عن مطالبة الجانب الروسي بالبحث عن حل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب، والأخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحهم ويضع حدًا للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب.


وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر كان حريصا على تبني مشاكل القارة الأفريقية في جميع المحافل الدولية، لذلك كان حريصا على استعراض أهمية وجود صوت أفريقي فاعل في المحافل الدولية لإيصال موقف الدول الإفريقية بما يحقق القدر المطلوب من التوازن عند مناقشة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالحها، معربا عن تطلع مصر لأن تحظى المطالب الإفريقية باستجابة دولية.

وشدد النائب أحمد صبور، على عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط المهمة، التي تجمع دول القارة السمراء بالجانب الروسي، فضلًا عن الآفاق الواسعة، لتعزيز العلاقات القائمة بين الجانبين لاسيما في المجالات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها تعزيز السلم والأمن ومكافحة مهدداته، وتفعيل مسارات التنمية الاقتصادية، بالتركيز على قطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي، والاستفادة من التكنولوجيا الروسية المتطورة في دفع مسارات التنمية داخل القارة.

الرئيس السيسي مجلس الشيوخ أسعار الحبوب تمويل التصنيع الزراعي التكنولوجيا اقتصاد سان بطرسبرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

بعد أنباء توقيعه للزمالك| جلسة طارئة مع نجم الأهلي لحسم مصيره

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

تحويلات مرورية.. غلق الأوتوستراد شهرا لتنفيذ أعمال القطار الكهربائى السريع بالقاهرة

هتتعب الأهلي أوي أوي.. مرتضى منصور يعلن حسم الزمالك لصفقة مدوية

خطفه من الزمالك.. تعليق ناري من الغندور على رحيل القندوسي من الأهلي

700 جنيه| مفاجأة صادمة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يهنئ منتخب الجودو بـ ذهبية الفرق ببطولة أفريقيا للشباب

دولة أفريقية تتفاوض مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية والتنقيب عن الغاز

ترشيحاتنا

حقيقة انتقال مهاجم الأهلي إلى الزمالك.. تفاصيل

فضل يوم عاشوراء .. 10 أعمال نبوية تدخلك الجنة وتفتح لك الأبواب المغلقة

نبأ سار.. أول تعليق من قائد فاجنر على انقلاب النيجر

البطولة العربية.. تشكيل الزمالك أمام الاتحاد المنيستيري في ضربة البداية

11 إجراء عاجلًا للعمال والتوظيف .. ماذا فعلت الدولة لتحسين أوضاع الشباب؟

مدير فني تونسي شهير مرشح لخلافة البدري في تدريب الصفاقسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اندمج في الغناء.. شاب صيني يصاب بمرض خطير بسبب حفلة

ثمن السوار فقط 4500 جنيه إسترليني.. هذه قيمة الإطلالة الأخيرة لملكة بريطانيا

احترسي.. أخطاء لا تفعليها مع طفلك عند ارتفاع درجات الحرارة

بحث مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وباكستان في التعليم وبناء القدرات

فيديو

فيديو جراف.. برغوث يتسبب في بتر يد وساق شاب أمريكي.. تفاصيل مؤلمة

الحكومة تكشف كواليس أزمة انقطاع الكهرباء وتعلن تحركات عاجلة| فيديو جراف

هينزلوا الشغل يوم الأحد.. فئات مستثناة من قرار العمل بالمنزل.. فيديو

البنك لن يسألك على مصدر الفلوس.. تفاصيل جديدة عن الشهادات الدولارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ