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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 848 شاحنة و211 سيارة ، وشملت حركة الواردات 6200 طن بضائع ، 498 شاحنة و177 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8800 طن بضائع ، 350 شاحنة  34 سيارة . 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة وامل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس قيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة ، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين القاهرة وامل . بينما شهد ميناء نويبع تداول 3700 طن بضائع و291 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة .


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2102 راكب بموانيها .
 

 

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