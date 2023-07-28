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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تهزم إسرائيل 45-42 في مباراة تحديد المراكز ببطولة العالم للسلاح

بطولة العالم للسلاح
بطولة العالم للسلاح

هزم منتخب مصر لسيف المبارزة رجال، إسرائيل في مباراة تحديد المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر ببطولة العالم للمبارزة التي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وتمكن منتخب مصر من الفوز بنتيجة 45-42 على إسرائيل ليخوض مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر ويواجه نظيره اليابان.

وكان منتخب مصر لسيف المبارزة قد افتتح مشواره بالبطولة بالفوز على كولومبيا في مباراة دور الـ32 بنتيجة 45-24 قبل أن يخسر من منتخب إيطاليا صاحب الأرض بدور الـ16.

وقابل منتخب مصر نظيره منتخب أوزباكستان في مباراة تحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر ونجح في تحقيق الفوز عليه بنتيجة 44-36 قبل أن يفوز على منتخب إسرائيل ويتأهل لمباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال سيف المبارزة كل من أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد.
ويشرف على الفريق فنيا السيد سامي كمدير فني وسامح مجدي كمدرب.

ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد ممثل البنك الأهلي.

ويتواجد في منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.

الجدير بالذكر أن زياد السيسي قد تمكن من حصد ميدالية برونزية تاريخية لمصر في منافسات سلاح السيف وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفردي بتاريخ البطولة.

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