مصرع شخص وإصابة 8 في انقلاب ميكروباص بدائري المريوطية

لقى شخص مصرعه وأصيب نحو 8 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري أعلى وصلة المريوطية في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من قيادات الطريق الدائري تضمن إنقلاب سيارة على وصلة المريوطية ووقوع ضحايا، وعلى الفور انتقلت أجهزة المرور مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

بالانتقال تبين انقلاب سيارة ميكروباص اعلى وصلة المريوطية في القادم من إكتوبر باتجاه المنيب، نتج عنه مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وتم نقل الجثمان الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى.

وتبين من المعاينة، أنه أثناء سير الميكروباص أعلى وصلة المريوطية في القادم من أكتوبر باتجاه المنيب والمعادي ونتيجة لاختلال عجلة القيادة بيد سائقها انقلب بمنتصف الطريق، وتم رفع حطام الحادث.