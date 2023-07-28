عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 8 في انقلاب ميكروباص بدائري المريوطية

انقلاب سيارة - ارشيفية
انقلاب سيارة - ارشيفية

لقى شخص مصرعه وأصيب نحو 8 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري أعلى وصلة المريوطية في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من قيادات الطريق الدائري تضمن إنقلاب سيارة على وصلة المريوطية ووقوع ضحايا، وعلى الفور انتقلت أجهزة المرور مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

بالانتقال تبين انقلاب سيارة ميكروباص اعلى وصلة المريوطية في القادم من إكتوبر باتجاه المنيب، نتج عنه مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وتم نقل الجثمان الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى.

وتبين من المعاينة، أنه أثناء سير الميكروباص أعلى وصلة المريوطية في القادم من أكتوبر باتجاه المنيب والمعادي ونتيجة لاختلال عجلة القيادة بيد سائقها انقلب بمنتصف الطريق، وتم رفع حطام الحادث.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد| شوف درجاتك

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

رغم الرباعية| منشور صادم من نجم الزمالك السابق بعد هزيمة المنستيري

بعد أنباء توقيعه للزمالك| جلسة طارئة مع نجم الأهلي لحسم مصيره

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

الأرصاد تزف أول خبر سار للمواطنين بعد 14 يوما من الموجة الحارة

صورة صادمة من خالد الغندور بعد رباعية الزمالك في شباك المنستيري

أولهم القناص| كولر يطالب الأهلي بعودة هذا الثلاثي.. وهذا سبب تعطل صفقتي سليم وسوزا

موضوعات متعلقة

لو مسافر.. حالة المرور الآن على الدائري والطرق الصحراوية

حيثيات الحكم على متهمي ولاية السودان: خططوا لعمليات عدائية

تأجيل محاكمة 14 متهما في خلية المطرية لسماع الشهود

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة 24 متهما في أحداث شغب قسم السلام

المشدد 3 سنوات لـ متهم في قضية أحداث عنف الظاهر

تأجيل إعادة محاكمة متهم في غرفة عمليات رابعة إداريا للغد

قرار عاجل بشأن محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم الإرهابية

قرار عاجل بشأن محاكمة 57 متهما في اللجان النوعية للإخوان

ترشيحاتنا

موسيماني يقود الوحدة الإماراتي للفوز على الكويت الكويتي في كأس الملك سلمان

محمد رياض: رفضت دوري في الضوء الشارد أكثر من مرة

محمد رياض: سميرة أحمد منضبطة جدا.. وهذا رأيي في نادية الجندي

أسامة ربيع: 60% من دخل صندوق قناة السويس موجه للموازنة العامة

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. تنسيق كليات القمة 2023

زيادة فرص العمل 9 أضعاف.. تطور جديد في محطة الضبعة النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج حمو النيل في المنزل.. 3 خطوات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حليب منزوع الدسم؟

كاش مكشوف.. ميريام فارس تثير الجدل بإطلالة صيفية

الخيانة.. هل كشفت البلوجر دالا عن سبب طلاقها؟

فيديو

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

تزوجت 5 مرات منهم تاجر مخدرات.. أسرار فى حياة قطة السينما ميرفت أمين

فيديو جراف.. برغوث يتسبب في بتر يد وساق شاب أمريكي.. تفاصيل مؤلمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ