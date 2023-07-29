صورة فضائية حديثة تكشف تفاصيل جديدة عن سد النهضة

وصل منسوب بحيرة سد النهضة إلى منسوب 603 أمتار فوق سطح البحر بعد تخزين 3 مليار م3، وفق منشور للدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

المليار الثالث من التخزين الرابع

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، في المنشور الذي جاء تحت عنوان “المليار الثالث من التخزين الرابع عند منسوب 603 م”، أنه بعد مرور أسبوعين على بدء التخزين الرابع فى 14 يوليو 2023، وصل منسوب بحيرة سد النهضة إلى 603م فوق سطح البحر بعد تخزين 3 مليارات م3، ووصل المنسوب العام الماضي إلى 604م أثناء الفيضان في ارتفاع مؤقت نتيجة عدم إمكانية الممر الأوسط في إمرار تدفق الفيضان خلال أغسطس وسبتمبر 2022.

الملء الرابع لـ سد النهضة

وأضاف الدكتور عباس شراقي أنه ما زالت فتحتي التصريف مفتوحتين لكن بمعدل حوالي 50 مليون م3/يوم وهو أقل قليلاً عما كانتا علية فى بداية الشهر الجارى (60-70 مليون م3/يوم)، كما هو واضح من الصور الفضائية 28 مع 13 يوليو 2023)، مع تشغيل التوربينين ليصل إجمالي التخزين في البحيرة اليوم 28 يوليو 2023 إلى 20 مليار م3 بعد زيادة معدل الأمطار إلى 300 مليون م3/يوم، الذى يستمر فى الزيادة تدريجيا حتى يصل إلى 500-600 مليون م3/ يوم خلال أغسطس.

ومن المتوقع أن يستمر التخزين الرابع في بحيرة سد النهضة حتى منتصف سبتمبر المقبل في حالة أن منسوب الممر الأوسط 625 م.

وقال الدكتور عباس شراقي، في تصريحات سابقة، “ذكرت مراراً وتكراراً حتى قبل الإعلان عن سد النهضة 2011، أنه لن يعطش مواطن مصرى أو يتوقف قيراط واحد عن الزراعة فى مصر بسبب نقص المياه فى ظل وجود السد العالي”.

وأكد الدكتور عباس شراقي أن الدولة استطاعت منع وصول أضرار التخزينات الإثيوبية السابقة والحالية إلى المواطن مباشرة، لكن الثمن تحمله المزارع المصري الذي حددنا له مساحة الأرز ومنعناه من زراعة الموز فى بعض الأماكن، كما تحمله بقية الشعب في إنفاق 18 مليار جنيه على المرحلة الأولى في تبطين الترع، وأكثر من 100 مليار جنيه على معالجة مياه الصرف الزراعى والصحي والصناعي، وأكثر من 100 مليار جنيه أخرى على تحلية مياه البحر، واكثر من مليار جنيه في حفر آبار مياه جوفية وعمل سدود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وعشرات المليارات في تنفيذ مشروعات مائية مثل تجديد مجموعة القناطر، وعدة مليارات أخرى فى تطوير الرى الحقلى واستخدام طرق الري الحديثة في جميع الأراضى الجديدة، ومشروعات الصوب الزراعية.