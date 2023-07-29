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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لجنة تقصي حقائق.. نادي زفتى يصدر بياناً بشأن التعدي على سيدة داخله

صدى البلد

شهد نادي زفتى الرياضي منذ قليل واقعة حيث تعدي أحد الأشخاص على طليقته وابنه وابنته بآلة حادة وحاول الاعتداء عليهم وقد أصابهم، وذلك بعد محاولة الزوج من اختراق سور النادي من خلال معدية السنطيل، وقد تم السيطرة علية من أمن النادي والاتصال بالشرطة وتسليمة الي قسم شرطة زفتي وجاري عمل المحضر وذلك بحضور مدير النادي.

وأصيبت السيدة وتم نقلها إلى مستشفى زفتي العام ولكن لخطورة الحالة سيتم نقلها إلى مستشفى طنطا وذلك بعد تقرير المستشفي.

وعلي ذلك أمر يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية بتشكيل لجنة لتقصي حقائق الواقعة برئاسة عادل عبدالحليم مدير إدارة شباب زفتى.

نادي زفتي نادي زفتى الرياضي مستشفى زفتي العام قاتل طليقته أخبار الحوادث

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