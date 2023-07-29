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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من فيلم ع الزيرو.. طرح أغنية خمسة كل خميس لـ محمد رمضان

ع الزيرو
ع الزيرو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم ع الزيرو ، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان ، أغنية الدعاية للعمل ، والتي تحمل أسم خمسة كل خميس . 

وتمكنت الأغنية من تحقيق نسب مشاهدة عالية بعد طرحها علي موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ، حيث حققت ما يزيد عن مليون مشاهدة في ساعات قليلة . 

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، و إنتاج جمال العدل و استوديوهات ڤوكس ، 
 
 

 فيلم ع الزيرو على شاشات السينما المصرية في 2 أغسطس، وفي منطقة التعاون الخليجي في 10 أغسطس. وتبدأ المبيعات المسبقة للتذاكر ابتداءً من 27 يوليو في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وللمناطق الأخرى.
 

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وكان أخر اعمال محمد رمضان فى السينما هو “ هارلي ” ، والذى يتم عرضه حاليا.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كلا من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.

محمد رمضان محمد جمال العدل محمود حميدة محمد رمضان مدحت العدل جومانا مراد

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