المهن التمثيلية ترد علي أزمة النقاد مع المهرجان القومي للمسرح المصري

رد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ علي ما أثير مؤخرا حول أزمة نشبت بين النقاد الفنيين في مصر؛ والمهرجان القومي للمسرح في دورته الجديدة التي تحمل اسم الزعيم عادل امام.

وقال الدكتور أشرف زكي في بيان صادر له اليوم السبت؛ أنه كامل التقدير لكل نقاد مصر فهم ركيزة العمل الفني؛ مشيرا إلي النقاد هم طرف مهم في العملية الفنية في مصر.

وناشد الدكتور أشرف زكي في بيانه؛ الطرفين سواء النقاد أو إدارة المهرجان القومي للمسرح؛ أن هناك صالح عام يهدف إلي خروج المهرجان بشكل يليق بمصر في ظل تحديات كبيرة مؤكداً أن النقابة تقدر جميع الأطراف.

وكان قد قال الفنان محمد رياض، أن تكليفه رئيسا لمهرجان المسرح القومي مسئولية كبيرة، معقبا:" مش بنام".

أضاف محمد رياض خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان، أنه يسعى لتقديم شئ مختلف للمسرحيين لأنهم يستحقون ذلك.

أكبر فنان مسرحى

أوضح محمد رياض أن الفنان عادل أمام أكبر فنان مسرحى لذا أطلق اسمه على المهرجان، لافتا إلى أنه تواصل مع محمد ورامي عادل إمام، لأخذ الموافقة.

وتابع محمد رياض: أن الزعيم الذي أبدى ترحيبه، واللجنة العليا للمهرجان إيضا".

وعن إمكانية حضور عادل إمام تكريمه بالمهرجان، فقال: «حضوره للمهرجان أمر متروك له، واحنا بنحتفل بعادل إمام وتاريخه ومش شرط حضوره.