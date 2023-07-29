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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان مهم من الخارجية السودانية بشأن مفاوضات جدة

السودان - علم
السودان - علم

 ثمنت وزارة الخارجية السودانية الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في رعاية و تسهيل جولات مباحثات جدة وحرصهما على نجاحها.

ووفق وكالة الأنباء السودانية؛ فقد بينت الخارجية  أن السبب وراء  تعثر مباحثات جدة المتمثل في تعنت قوات التمرد وعدم انصياعها لتنفيذ التزاماتها الموقعة عليها؛ مؤكدة فيه جاهزية الوفد للعودة إلى منبر جدة متى ما تمكن الوسيطان السعودي والأمريكي من تذليل العقبات والمعوقات التي حالت دون مواصلة المباحثات.

و نص البيان علي : تجدد وزارة الخارجية تقديرها للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في رعاية و تسهيل جولات مباحثات جدة وحرصهما على انجاحها، وتثمن ما نتج عن  هذه المباحثات من توقيع إعلان جدة لحماية المدنيين، و اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، وقد كان الغرض من هذين الاتفاقين الحفاظ على حياة المدنيين ووقف تأثيرات الحرب عليهم وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين واستعادة الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة  وغيرها.

وأضاف : إلا أن المليشيا المتمردة كعادتها لم تحترم الالتزامات التي وقعت عليها في جدة، حيث واصلت انتهاكاتها الممنهجة المتمثلة في احتلال منازل المواطنين والمرافق العامة وتعطيل الخدمات  الأساسية والاستمرار في عمليات السلب والنهب والاعتداء على المصارف والمصانع والأسواق ودور العبادة والمقار الدبلوماسية وتخريب الطرق والمطارات ونشر الذعر والفوضى في البلاد.

وتابع   إن تعنت قوات التمرد وعدم انصياعها لتنفيذ التزاماتها الموقعة عليها هو السبب وراء تعثر مباحثات جدة، مما حدا بوفد القوات المسلحة السودانية بالعودة إلى أرض الوطن.

وأردفت : وتؤكد وزارة الخارجية جاهزية الوفد للعودة إلى منبر جدة متى ما تمكن الوسيطان السعودي والأمريكي من تذليل العقبات والمعوقات التي حالت دون مواصلة المباحثات وذلك رغبة في  التوصل لاتفاق عادل يوقف العدائيات ويمهد الطريق لمناقشة قضايا ما بعد الحرب.

قوات الدعم السريع تعلن موقفها من مفاوضات جدة

الحدث : توقف مفاوضات جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع

   

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