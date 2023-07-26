الحدث : توقف مفاوضات جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع

أفادت قناة الحدث نقلا عن مصادرها بأن المفاوضات غير المباشرة بين الجيش السوداني والدعم السريع توقفت مؤقتا في مدينة جدة السعودية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أعلنت في وقت سابق إغلاق طريق الصادرات بارا الخرطوم امام حركة جميع انواع السيارات وذلك استنادا على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٢) لسنة ٢٠٢٣م الخاص.

ووفق البيان فقد جاء ذلك نتيجة استخدام هذا الطريق بواسطة المليشيا المتمردة في نقل منهوبات المواطنين وإدخال المرتزقة للبلاد.

كما نوهت القوات المسلحة إلى أنها ستتعامل مع كل أنواع المتحركات على هذا الطريق كأهداف عسكرية للتدمير، وعلى مواطنينا الكرام استخدام طريق الأبيض كوستي الخرطوم بدلا عنه.