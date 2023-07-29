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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

هتشتغل من البيت| 18 جهة ستعمل « أونلاين».. هل أنت منها ؟

صدى البلد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار بالعمل من المنزل، بنظام الأونلاين، يوم الأحد من كل أسبوع، لبعض الموظفين، ما أثار الكثير من التسائلات بين العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي.. هل أنا من الجهات التي ستعمل من المنزل أم لا؟… 

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18 جهة حكومية ستعمل من المنزل 

سوف يتط تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بنظام عمل الموظفين «أونلاين» من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، لتخفيف أحمال الكهرباء، وذلك في الوزرات والهيئات الحكومية التي لا ترتبط بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين، والتي تمتلك بنية تكنولوجية للعمل « أونلاين»، ويتمتع موظفيها بالقدرة على العمل من على بعد دون الحاجة للحضور إلى مقرات العمل، ومنها: 

  • موظفو مديريات العمل في جميع المحافظات
  • موظفو مديريات التنظيم والإدارة في المحافظات المختلفة
  • موظفو ديوان عام وزارة التخطيط والجهات التابعة له
  • العاملون في وزارة التنمية الإدارية
  • العاملون في ديوان عام وزارة التنمية المحلية
  • موظفو وزارة العمل
  • موظفو الجهاز المركزي للمحاسبات
  • العاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
  • الموظفون في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
  • العاملون في قطاعات وزارة البترول المختلفة
  • موظفو ديوان عام وزارة الاتصالات
  • موظفو وزارة الشباب والرياضة
  • العاملون في جميع مديريات الشباب والرياضة في المحافظات
  • العاملون في وزارة الاستثمار
  • العاملون في وزارة الثقافة
  • موظفوا وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
  • العاملون في وزارة التضامن الاجتماعي
  • موظفو ديوان وزارة الزراعة

إلى متى سيستمر تطبيق قرار العمل من المنزل 

من المفترض أن يبدأ تطبيق قرار العمل من المنزل بدءًا من الاحد الموافق 6 أغسطس، ويستمر حتى نهاية أغسطس القادم، وذلك لتخفيف أحمال الكهرباء، دون تعطيل سير العمل في الجمهورية، مناشدًا القطاع الخاص الذي يعمل بنظام المكاتب والشغل الخدمي بالسماح للعاملين بالعمل من منازلهم يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الأونلاين.

 

18 جهة حكومية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأونلاين قرار العمل من المنزل أغسطس تخفيف أحمال الكهرباء

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