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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزور مصر اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت إلى القاهرة في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، إن زيارة الرئيس عباس إلى مصر ستستغرق يومين، يفتتح خلالها اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، غدا الأحد 30 يوليو.

وأوضح السفير الفلسطيني، أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، يناقش آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة.

وأشار السفير ، إلى أن الرئيس الفلسطيني سيعقد جلسة خاصة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر لإنجاز المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشاد السفير اللوح، بمواقف مصر قيادة وشعبا إلى جانب فلسطين منذ قدم التاريخ، وعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين الشقيقين، إيمانًا بوحدة المصير، والتاريخ، والمستقبل، الذي يسعيان إلى بنائه للأجيال القادمة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبد الفتاح السيسي السفير الفلسطيني دياب اللوح

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