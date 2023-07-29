مجدي شاكر: الهرم الأكبر معجزة هندسية فلكية حيرت العالم أجمع

قال مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن مصر تمتلك ما يقارب من 138 هرم، واسم مصر مرتبط دائما بالأهرامات والنيل.

وأضاف مجدي شاكر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الهرم الأكبر ملئ بالقصص والأعجوبات، متابعا: الهرم الأكبر حير كل علماء الفلك والهندسة.



واسترسل: الهرم الأكبر يعد معجزة هندسية فلكية، فهو يعد أكبر مبنى في العالم أجمع لمدة 380 سنة، لكونه يتكون من 48 طابق



وتابع: اتمنى أن يكون لدينا سياحة تعرف بسياحة الأهرامات، للتعرف على الأهرامات المصرية المتواجدة في العديد من المحافظات، مضيفا: الهرم الأكبر معجزة على مر التاريخ.