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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي شاكر: الهرم الأكبر معجزة هندسية فلكية حيرت العالم أجمع

الهرم الأكبر
الهرم الأكبر

قال مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن مصر تمتلك ما يقارب من 138 هرم، واسم مصر مرتبط دائما بالأهرامات والنيل.

 

وأضاف مجدي شاكر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الهرم الأكبر ملئ بالقصص والأعجوبات، متابعا: الهرم الأكبر حير كل علماء الفلك والهندسة.


واسترسل: الهرم الأكبر يعد معجزة هندسية فلكية، فهو يعد أكبر مبنى في العالم أجمع لمدة 380 سنة، لكونه يتكون من 48 طابق


وتابع: اتمنى أن يكون لدينا سياحة تعرف بسياحة الأهرامات، للتعرف على الأهرامات المصرية المتواجدة في العديد من المحافظات، مضيفا: الهرم الأكبر معجزة على مر التاريخ.

مجدي شاكر الأهرامات الهرم الأكبر علماء الفلك اخبار التوك شو

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