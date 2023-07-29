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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات | دعوة أمريكية أوربية لإجراء انتخابات في ليبيا.. تشياني رئيساً للمجلس الانتقالي بـ النيجر.. وخطوات جديدة لمواجهة أزمة الكهرباء بمصر

صحف الإمارات
صحف الإمارات

وقف تصدير الأرز خارج الإمارات مؤقتا 
ترامب يواجه تهماً جديدة في قضية الوثائق السرية
الإمارات تدين اقتحام بن غفير الاقصي 
بوتين: القمة الإفريقية الروسية اتخذت موقفاً موحداً لتحدي النظام الاستعماري
"الدفاع" التونسية: انتشال حطام مروحية عسكرية
حميدتي يعتذر للشعب السوداني ويتبرأ من عناصر في الدعم السريع

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة الخليج  بيان لسفارات دول أوروبية وأمريكا وبريطانيا في ليبيا، في وقت متأخر، أفادت فيه ، بأن تركيز القادة الليبيين يجب أن ينصب على تلبية مطالب الشعب بإجراء انتخابات في أقرب وقت، فيما أكّدت وزارة الخارجية المصرية دعم القاهرة الكامل لمسار الحل «الليبي الليبي»، مبرزة أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها من دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف.


وأكد البيان الذي أصدرته بشكل مشترك سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا وبريطانيا، ضرورة «أن تتم مناقشات كل الأطراف في ليبيا في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة».


وشدد البيان على «ضرورة مشاركة جميع الأطراف السياسية في ليبيا بشكل بناء مع رئيس البعثة الأممية» عبدالله باتيلي، في معالجة النقاط المختلف عليها بقوانين لجنة «6+6»، لجعلها قابلة للتنفيذ.

كما أشارت الي قرار  «وزارة الاقتصاد» الإماراتية وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة 4 أشهر، اعتباراً من الجمعة 28 يوليو الجاري، بموجب القرار الوزاري رقم (120) لسنة 2023.

وتضمن القرار، حظر تصدير وإعادة تصدير الأرز الذي يكون منشؤه جمهورية الهند المستورد إلى الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة بعد تاريخ 20 يوليو لعام 2023، حيث يُطبق ذلك على جميع أصناف الأرز المنضوية تحت رمز النظام المنسق من التعريفة الجمركية الموحدة (1006)، وهي أرز مقشور (أرز بعلاقة الزهري)، وأرز مقشور (أرز أسمر)، وأرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان ممسوحاً وملمعاً، وأرز مكسر.

وتوضح الوزارة أن الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير هذه الأصناف من الأرز، يجب أن تتقدم بطلب لوزارة الاقتصاد للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، على أن يكون هذا الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من البيانات المتعلقة بالشحنة المراد تصديرها من حيث المنشأ وتاريخ المعاملة وأي متطلبات أخرى قد تطلبها الوزارة في هذا الشأن.


كما لفتت الصحيفة الي كلمة قائد الحرس الرئاسي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، بياناً نقله التلفزيون الوطني ، بصفته «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن»، وهو المجلس العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم.

فيما اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هذا الانقلاب غير شرعي بتاتاً، وخطيراً للغاية، على النيجريين والنيجر والمنطقة بأسرها، وأعرب عن استعداده لفرض عقوبات على الانقلابيين، بينما دان الاتحاد الأوروبي «بشدّة» الانقلاب العسكري، وهدّد بوقف المساعدات المالية للنيجر،


وبرّر الجنرال تشياني، الذي بات الرجل القوي الجديد في النيجر، الانقلاب ب«تدهور الوضع الأمني» في البلاد الذي قوّضه عنف الجماعات الإرهابية، ودافع عن الانقلاب قائلاً إن الجنود أقدموا على ذلك لحماية الأمن القومي.

فيما سلطت صحيفة الوطن الإماراتية الضوء مواجهة  الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تهماً جديدة في إطار قضيّة تعامله المتهوّر مع وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض، وهو ملف من المقرر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ 20 مايو 2024.وفي وثيقة قضائية نشرت أمس، يتهم المدعون الفدراليون خصوصاً المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، بأنه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقر إقامته في فلوريدا، تجنباً لوقوعها في أيدي المحققين.

كما أشارت الصحيفة الي اعلان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستستورد كميات إضافية من المازوت للتغلب على أزمة انقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنها ستبدأ خطة لتقنين الاستهلاك.

وقال مدبولي إن الحكومة ستستورد ما قيمته 250 إلى 300 مليون دولار من المازوت للتغلب على انقطاع الكهرباء المتكرر. 

وأضاف أن هناك خطة للمزيد من تقنين استهلاك الكهرباء، تشمل توجيهات بعمل بعض الموظفين من المنزل كل يوم أحد، بدءاً من أغسطس .

ونوهت كذلك الي أدانة دولة الإمارات بشدة، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي عُرف بمواقف وتصريحات عنصرية سابقة، وعدد من المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

بينما صحيفة الإمارات اليوم فقد سلطت الضوء علي تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم اتخاذ موقف موحد بالقمة الإفريقية الروسية على تحدي النظام الاستعماري ومحاولات القضاء على القيم.

وقال بوتين إن روسيا والدول الأفريقية يؤكدون على موقفهم من تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.

وأكد بوتين أنه سيكون هناك آلية عمل وتنسيق بين روسيا وإفريقيا في المرحلة المقبلة.

وأضاف: "لدينا خطة عمل مع إفريقيا حتى 2026 وهدف لزيادة التبادل التجاري وبنيته التحتية والانتقال للتسويات بالعملات المحلية".

ونوه إلى أن روسيا ستأخذ بعين الاعتبار مقترحات شركائنا الأفارقة خلال أعمال القمة الروسية الإفريقية.

وتابع: "شركاتنا منفتحة لتسليم الشركاء الأفارقة التكنولوجيا وزيادة التعاون الثقافي والرياضي".

وشدد بوتين على أن روسيا ستقدم مساعدة للدول الأفريقية لمحاربة الأوبئة وقد وصلت المبالغ المخصصة لذلك إلى مليار ونصف روبل.

كما أشار إلى أن روسيا ستواصل إمداد الدول الأفريقية بالحبوب على أساس تجاري .

كما أشارت الصحيفة الي عثور  وزارة الدفاع التونسية  على حطام المروحية العسكرية التابعة لجيش الطيران والتي سقطت يوم 7 يونيو 2023 في عرض البحر بمنطقة كاب سيراط في بنزرت أقصى شمال تونس.

وأكدت وزارة الدفاع في بلاغ اليوم الجمعة أنه تم تسخير فرق الغواصين المختصين والمعدات المتطورة في مجال كشف الأعماق البحرية والوحدات العائمة المختصة في الأشغال تحت المائية وطواقمها والمركبات المسيرة عن بعد والتي تعمل تحت سطح الماء حيث نجحوا في مرحلة أولى من تحديد موقع الحطام وانتشاله في مرحلة ثانية.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت يوم 8 يونيو عن فقدان الاتصال بالمروحية وبطاقمها المتكون من أربعة أفراد، حين كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط بولاية بنزرت مساء 7 يونيو.

وأفادت الوزارة حينها بأنها سخرت كافة الوسائل البحرية والجوية في عمليات البحث عن العسكريين وعن بقية الحطام في عرض البحر بمنطقة كاب سيراط.

وجرى انتشال ثلاث جثث وأجزاء من حطام المروحيّة في المنطقة المذكورة في مرحلة أولى، ثم تم صباح الخميس 15 يونيو انتشال الجثة الرابعة.

ولفتت الصحيفة أيضا الي تصريحات قائد قوات الدعم السريع في السودان حميدتي التي اعتذر فيها للشعب السوداني قائلا : "نعتذر للشعب السوداني بسبب تداعيات الحرب. لسنا دعاة فتنة أو حرب ونريد السلام.

وأضاف " نحن أبرياء من المتفلتين واللصوص".

 

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