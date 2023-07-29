انطلاق حفلات صيف بلدنا بمدينتى رأس البر ودمياط الجديدة

تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، انطلقت أمس أولى حفلات صيف بلدنا بمدينتى رأس البر ودمياط الجديدة وذلك للعام الثالث على التوالى .

حيث تشهد تلك الحفلات إقبال كبير من المواطنين، وتشمل فقرات فنية لفرق الفنون الشعبية و الأوبرا ، حيث تستهدف تلك المبادرات تقديم جميع الوان الفنون الشعبية والتراثية وتنشيط السياحة الداخلية.

وفيما يلى بيان بالحفلات التى ستقام بشارع كورنيش النيل بمدينة رأس البر والمسرح الرومانى بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة والتى ستستمر حتى ٢٦ أغسطس المقبل.