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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رغم موجة الحرارة.. الزراعة: التجهيز لحصاد الأرز والذرة

صدى البلد

أكد د عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بالوزارة أن معدات القطاع تواصل العمل على مدار الساعة وفي ظل الظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها مصر حاليا من موجة الحرارة الشديدة حيث يتم العمل بمعدات قطاع  الزراعه الاليه في تجهيز الصوب الزراعية بالفيوم ليلا ونهارا ، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي. 


وأشار "الأشقر" إلى أن معدات القطاع انتهت من موسم حصاد البنجر في غرب غرب المنيا وكذلك حصاد القمح كما تستعد لموسم حصاد الذرة خاصة في منطقتي توشكى وشرق العينات وكذلك موسم حصاد الأرز على مستوى الجمهورية .


وأكد أن القطاع شهد تطويرا كبيرا وتحديثا للمعدات بفضل توجيهات وزير الزراعة بزيادة المعدات من حيث العدد والنوعية بالإضافة الى إقامة محطات جديدة للميكنة الزراعية  على مستوى الجمهورية وخاصة في مناطق الاستصلاح الجديدة ويأتي كل ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع المزارعين على التوسع في استخدام الميكنة الحديثة من الزراعة وحتى الحصاد لتقليل الفاقد والهدر وزيادة الانتاجية مما يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المزارعين. 

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