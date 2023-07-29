ملتقي توظيف بالقليوبية يوفر 2500 فرصة عمل للشباب

نظم الاتحاد المحلي لعمال القليوبية، بالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة والمؤسسة الاجتماعية العمالية ملتقى توظيف وفر اكثر من ٢٥٠٠ فرصة عمل من ١٠٠ شركة قطاع خاص في مختلف المجالات للشباب والفتيات بمحافظة القليوبية؛ وذلك للحد من البطالة وتوفير مستقبل آمن وحياة كريمة لشباب مصر، وذلك تحت رعاية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد، ورئيس النقابة العامة للبترول.

حضر الملتقي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وعبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، وعبدالرحمن عبدالغني رئيس اتحاد عمال القليوبية والنائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، وعباس صابر الأمين العام لاتحاد عمال القليوبية، و ايمان شحاته وكيل الوزارة مدير مديرية العمل بالقليوبية.

كما شارك بالحضور العديد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، وممثلين من وزارة التنمية المحلية واعضاء مجلس النواب، ومنهم النائب مجاهد نصار والنائب أشرف امين، وممثلين من الأزهر الكنيسة والاحزاب السياسية ورؤساء النقابات العامة ورؤساء اللجان النقاببة المختلفة.