رئيس وزراء بولندا: 100 جندي من فاجنر يتواجدون بالقرب من حدودنا

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي اليوم السبت، إن مجموعة من مائة جندي من مجموعة فاجنر الروسية اقتربت من مدينة غرودنو البيلاروسية بالقرب من الحدود البولندية.

كانت بولندا ، العضو السابق في حلف وارسو التي كانت عضوًا كاملاً في الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 1999 ، تشعر بالقلق إزاء احتمال امتداد الحرب إلى أراضيها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، بدأت بولندا في نقل أكثر من 1000 جندي إلى شرق البلاد وسط مخاوف متزايدة من أن وجود مقاتلين فاجنر في بيلاروسيا قد يؤدي إلى زيادة التوتر على حدودها.

وقال موراويكي في مؤتمر صحفي في جليفيتشي: 'الوضع يزداد خطورة ... على الأرجح سيتنكر (أفراد فاغنر) في زي حرس الحدود البيلاروسي ويساعدون المهاجرين غير الشرعيين في الوصول إلى الأراضي البولندية (و) زعزعة استقرار بولندا'. ، غرب بولندا.

وأكد مورافيكي 'سيحاولون على الأرجح دخول بولندا متظاهرين بأنهم مهاجرون غير شرعيين وهذا يشكل تهديدات إضافية لكنه لم يكشف عن مصدر معلوماته عن تحركات فاجنر ، وقال أنطون موتولكو ، مؤسس مشروع هاجون المعارض في بيلاروسيا الذي يراقب النشاط العسكري في البلاد ، لرويترز إن مجموعته لم تر أي دليل على اقتراب جماعة فاجنر من المنطقة. غرودنو.

وتتمتع المدينة بموقع مهم محتمل نظرًا لقربها من Suwalki Gap ، وهو شريط أرضي استراتيجي على طول الحدود البولندية الليتوانية ، والذي يفصل بيلاروسيا ، حليف روسيا ، عن جيب كالينينغراد الروسي.

في وقت سابق من شهر يوليو ، ظهر رئيس فاغنر يفغيني بريغوزين في مقطع فيديو يرحب بمقاتليه في بيلاروسيا ، ويخبرهم أنهم لن يشاركوا في حرب أوكرانيا في الوقت الحالي ، لكنهم يأمرونهم بتجميع قوتهم من أجل إفريقيا - حيث يشاركون في عدد الصراعات - أثناء تدريبهم الجيش البيلاروسي.

في اليوم التالي، وصل بعض مقاتلي فاجنر إلى ساحة تدريب اللواء 38 المحمول جواً خارج مدينة بريست ، على بعد أميال قليلة من الحدود البولندية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن انتقال فاجنر إلى بيلاروسيا كان جزءًا من اتفاق أنهى محاولة التمرد للجماعة في يونيو حزيران ، عندما سيطروا على مقر عسكري روسي ، وساروا باتجاه موسكو وهددوا بدفع روسيا إلى حرب أهلية.