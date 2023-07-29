لحظة اعتداء الأهالي على أطباء بدمياط وإصابة 8 من طاقم الطوارئ.. فيديو

رصدت كاميرات المراقبة بمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة ، لحظة اعتداء مجموعة من الأهالي على أطباء الأزهر بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

وتضرر عدد من أطباء مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة من اعتداء أهالي مريض عليهم بالضرب داخل المستشفى.

حيث أكد الدكتور أحمد حسام طبيب رعاية اعتداء مجموعه من أهالي مريض فجر اليوم و في حادثة ليست الأولي من نوعها بل متكررة في قسم الطوارئ و قاموا بإحداث إصابات بالغة لثمانية من الأطباء المقيمين و أطباء تدريب الامتياز ما بين ارتجاج بالمخ و شرخ بالجمجمة و خلع بمفصل الكتف و كسر بالأصابع و جروح قطعية بأكثر من طبيب .

وجاء في شكواه انه تم تحرير محضر يحمل رقم ٥٧٤٩ لسنه ٢٠٢٣ بالواقعة الخاصة بالاعتداء على الأطباء.

وأكد أن السبب نتيجة رأي الأطباء بعد عمل الفحوصات أن المريض المرافق لهم بخير ولا يحتاج الي حجز بالمستشفى و قبلها بأقل من ٤٨ ساعة تم احتجاز أطباء الرعاية المركزة بعد الاعتداء عليهم من أهل احد المرضي بالرعاية لمدة تزيد علي ٤ ساعات .

وطالب بحماية الأطباء من الاعتداءات المتكررة من قبل المرضي وذويهم على الطاقم الطبي.