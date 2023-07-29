عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لحظة اعتداء الأهالي على أطباء بدمياط وإصابة 8 من طاقم الطوارئ.. فيديو

لحظة اعتداء الأهالي
لحظة اعتداء الأهالي على أطباء الأزهر

رصدت كاميرات المراقبة بمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة ، لحظة اعتداء مجموعة من الأهالي على أطباء الأزهر بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

وتضرر عدد من أطباء مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة من اعتداء أهالي مريض عليهم بالضرب داخل المستشفى.

حيث أكد الدكتور أحمد حسام طبيب رعاية اعتداء مجموعه من أهالي مريض فجر اليوم و في حادثة ليست الأولي من نوعها بل متكررة  في قسم الطوارئ و قاموا بإحداث إصابات بالغة لثمانية من الأطباء المقيمين و أطباء تدريب الامتياز  ما بين ارتجاج بالمخ و شرخ بالجمجمة و خلع بمفصل الكتف و كسر بالأصابع و جروح قطعية بأكثر من طبيب .

وجاء في شكواه  انه تم تحرير محضر يحمل رقم ٥٧٤٩ لسنه ٢٠٢٣ بالواقعة الخاصة بالاعتداء على الأطباء.

وأكد أن السبب نتيجة رأي الأطباء بعد عمل الفحوصات  أن المريض المرافق لهم بخير ولا يحتاج الي حجز بالمستشفى و قبلها بأقل من ٤٨ ساعة تم احتجاز أطباء الرعاية المركزة بعد الاعتداء عليهم من أهل احد المرضي بالرعاية لمدة تزيد علي ٤ ساعات .
وطالب بحماية الأطباء من الاعتداءات المتكررة من قبل المرضي وذويهم على الطاقم الطبي.

 

الأزهر لحظة الاهالي اعتداء اطباء أطباء الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة يتلقون "مكالمة تليفون" من وزير التعليم قبل إعلان النتيجة

هزة قوية للورقة الخضراء.. قرار مصري - روسي للحد من هيمنة الدولار

آخر كلام.. التعليم تكشف موقف إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

التعليم : امتحانات الدبلومات الفنية “الدور الثاني” بدأت وستنتهي 8 أغسطس

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

نسب النجاح مفاجأة .. اِعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023..سجل بياناتك واعرف درجاتك على صدى البلد

ردا على صفقة إمام عاشور.. الزمالك يصر على خطف لاعب الأهلي السابق

ترشيحاتنا

البنك المركزي: 1.53 تريليون جنيه ودائع بالعملة الأجنبية في مارس الماضي

لا يمكن طمس أرقامها| لوحات معدنية جديدة للسيارات.. إيه الحكاية؟! “الداخلية” تكشف التفاصيل

بعد عزل بازوم واحتجازه..قرار عاجل من فرنسا بشأن أحداث النيجر

وفاة عازف الناي والكولة كمال شطا

لحظة اعتداء الأهالي على أطباء بدمياط وإصابة 8 من طاقم الطوارئ.. فيديو

منتخب مصر للجودو يتوج بكأس أفريقيا للناشئين بـ15 ميدالية متنوعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تشيز كيك مخبوز.. بمذاق لا يقاوم

هذه الأبراج الأقل حظا في الحب

بتشتري الفرط بكام| من البوكس إلى LM.. هذه الأسعار الرسمية للسجائر والجنيه الزيادة نصب

طريقة عمل دجاج تندوري| أحلى من المطاعم

فيديو

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

بيان عاجل من التعليم بسبب الثانوية العامة وقرارات مهمة بشأن التنسيق |تفاصيل

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. موعد المؤتمر ومعلومات هامة عن التنسيق.. فيديو

300 جنيه للجرام| حقيقة التراجع الحاد بأسعار الذهب ومفاجأة بالدولار ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ