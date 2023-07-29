محمد لطفي : دور فرعون ضيع صوتي .. وكنت باخد أدوية

‏قال الفنان محمد لطفي إنه يتفاعل مع الشخصية التي يؤديها وأحيانا يتأثر بسبب نوعية الشخصيات التي يقدمها ولكنه يستطيع أيضا أن يفصل بين الشخصية وبين حياته.

مؤكدا “بالطبع هناك شخصيات صعبة وبها مجهود كبير لكني أحاول أن أفرق بينها وبين حياتي العادية”.



وتابع محمد لطفي خلال لقاء له في برنامج "كلام الناس"، مع الإعلامية "ياسمين عز"، المذاع على شاشة "mbc masr"، أن هناك شخصيات أثرت في حياته الخاصة، خاصة الشخصيات الشريرة وهو إنسان طيب وبسيط وتلقائي ويستطيع أن يتجاوز هذه المشكلة.

شخصية فرعون

وأضاف محمد لطفي أن أكثر شخصية أرهقته وسببت له مشكلة كانت شخصية "فرعون" في فيلم "كباريه"، وتسبب في إصابة صوته وكان يأخذ الأدوية بسبب هذا الدور.