محمد لطفي : في الحالة دي بسيب زوجتي تتكلم وما أردش

‏قال الفنان محمد لطفي إنه متزوج منذ 18 عاما، وأن الاستقرار في الزواج يحتاج صبرا ومودة وتفاهما مؤكدا أن علاقته بزوجته جيدة.

الفنان محمد لطفي



‏وتابع محمد لطفي خلال لقاء له في برنامج "كلام الناس"، مع الإعلامية "ياسمين عز"، المذاع على شاشة "mbc masr"، أنه في بداية زواجه تحدث مع زوجته في فترة الخطوبة وأخبرها بطباعه وصفاته بسبب عمله في الوسط الفني والضغوط التي تواجهه.

مؤكدا أنها تفهمت وتأقلمت على الوضع، قائلا: لما بكون بحضر لعمل فني جديد وبقرأ السيناريو بكون مش مركز ممكن أسمع الكلام ومردش وبكون في عالم تاني لكنها تعودت على الأمر".