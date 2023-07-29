نشأت الديهي يشرح تفاصيل ظاهرة الليالي البيضاء بروسيا .. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الليالي البيضاء في سان بطرسبرج تبدأ من شهر يونيو حتى شهر يوليو، والسماء في هذه المدة لا تظلم أبدًا.

معقبًا: "الشمس لا تغيب، والسماء تكون مضيئة، بتقدر تشوف النجوم في نصف الليل".

وتابع "الديهي"، خلال جولة ميدانية بمدينة سان بطرسبرج، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الليالي البيضاء تقريبًا 80 يومًا، والمساء لا تغيب عنها الظلمة في كل الأوقات، وتشهد احتفالات وكرنفالات احتفالا بهذه الظاهرة ، معقبًا: "من هنا جت فكرة يا ليلة بيضاء، لأن كل حاجة بتكون ظاهرة بوضوح".

تغيب الشمس



وتابع أنه خلال زيارته مدينة سان بطرسبرج لم تغيب الشمس على وجه الإطلاق، معقبًا :" السماء لا تظلم اطلاقًا، وهذه المدة تشهد زيارات كبيرة من السياح للاستمتاع بهذه الظاهرة".