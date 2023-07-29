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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحويل مباني الوزارات لفنادق .. الحكومة تكشف عن آليات تطوير السياحة

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان آليات تطوير قطاع السياحة. 

وأوضح الإنفوجراف أن الحكومة تبحث مع القطاع الخاص آليات تطوير قطاع السياحة المصري، في ظل استهداف وصول 30 مليون سائح خلال السنوات الخمس القادمة، وزيادة الغرف الفندقية بنحو 40: 50 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.

وأكد أن هناك 10 مليارات جنيه دعما مقدما لقطاع السياحة في إطار دعم القطاعات الإنتاجية كما ان هناك 7 كيلو مترات مخصصة للاستثمار الفندقي بمدينة العلمين الجديدة ، كما ان مدينة العلمين تستوعب 30 الف غرفة فندقية لافتا أن هناك 15 ألف غرفة فندقية في شرم الشيخ والبحر الأحمر سيتم افتتاحها خلال عام.

 وأوضح الإنفوجراف أن من ضمن آليات تطوير قطاع السياحة العمل علي توفير أكبر عدد ممكن من الطائرات منخفضة التكاليف لزيادة اعداد السائحين الوافدين.

وأكد الإنفوجراف أن الحكومة ستمنح الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية المستكملة مستنداتها في مدة أقصاها 20 يوما.

وأوضح الإنفوجراف أنه سيتم استغلال المباني الحكومية الشاغرة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وتحويلها إلى فنادق مثل منطقة مربع الوزارت في وسط البلد ومجمع التحرير.

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