خبير اقتصادي يكشف عن 3 محاور لنجاح أي مشروع

قال إسلام عصمت، الخبير الاقتصادي، إن الشاب الذي يريد أن يكون رجل أعمال ناجح عليه أن يبدأ من الصفر، مشيرًا إلى أن المشروع يبدأ بفكرة أو بحلم، وهذا الأمر يجب أن يكون نابعا من الشاب نفسه.

وتابع "عصمت"، خلال حواره مع الإعلامية رباب ياقوت، ببرنامج "الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك 3 محاور لنجاح أي مشروع تتمثل في: الفكرة، والتخطيط قبل تنفيذ المشروع، والتدريب أو رفع كفاءة العنصر البشري.

فكر وخبرات

ولفت إلى أن رأس المال ليس في كل الأحوال عبارة عن أموال، ولكنه قد يكون عبارة عن فكر وخبرات متراكمة.



