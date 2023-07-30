الحكومة عن قطع الكهرباء: تطبيق جدول الإسكندرية في باقي المحافظات

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن كميات الغاز التي تم تصديرها أول 6 أشهر في العام الماضي أكثر من كميات الغاز التي تم تصديرها أول 6 أشهر من العام الجاري، مضيفًا أنه تم وقف تصدير الغاز بنهاية الربيع، ومنذ بداية الصيف تم وقف التصدير وتوجيهه للاستخدام المحلي.



وقال نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، إن أي سائح يأتي مصر ويختارها كمقصد سياحي، لا يجوز أن تكون انطباعاته عن مصر مرتبطة بانقطاع الكهرباء، ونحن نحرص على أن لا يكون هناك رسائل سيئة لدى السياح عن الكهرباء في مصر، مضيفًا أنه تم استبعاد الأماكن السياحية من انقطاعات الكهرباء، وعلى الجميع التكاتف لتجاوز المرحلة الحالية الصعبة.

اعلان جدول انقطاع الكهرباء

وواصل: "لا يمكن قطع الكهرباء عن الأماكن السياحية، وبدءًا من يوم الاثنين، سيتم إعلان جدول انقطاعات الكهرباء، ومحافظة الإسكندرية قامت بتجربة رائعة، حيث كشفت عن جدول الانقطاعات، وكل المحافظات ستحذو حذو محافظة الإسكندرية بالجداول التفصيلية.