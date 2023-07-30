محافظ أسوان يكلف الجهات المختصة بتنفيذ منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه سيتم إعلان جدول توقيتات إنقطاع الكهرباء خلال الساعات القادمة ، مشدداً على حظر تشغيل المكيفات ، وكذا تجنب تشغيل الإنارة فى فترات النهار فى المبانى الحكومية قدر الإمكان ، فضلاً عن الرقابة على كل الجهات بنطاق المحافظة وتطبيق التوجيهات بكل حزم ودقة.

جاء ذلك عقب عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إجتماعاً موسعاً مع المحافظين بمقر الوزارة ، تناول تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة مشكلة إنقطاع الكهرباء ، والذى جاء فى ظل الإرتفاع الشديد للغاية فى درجات الحرارة ، الذى واجهته مصر والعديد من بلدان العالم ، كظاهرة غير مسبوقة ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة إلى قيادات وزارة التنمية المحلية، وممثلى الوزارات والجهات المعنية.

ترشيد إستهلاك الكهرباء

وأشار أشرف عطية إلى أنه سيتم التفتيش على منظومة المصادر البديلة كالمولدات فى الأماكن التى لا يمكن قطع التيار عنها فى المستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت الحيوية و السياحية ، علاوة على الإلتزام بتحديد درجة حرارة المكيفات ٢٥ درجة فى أى مكان بما فى ذلك مولات القطاع الخاص ، وهو الذى يتوازى مع إلتزام المُنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية- الإستادات الرياضية- ملاعب كرة القدم- الصالات المغطاة) بتخفيض إستهلاك الكهرباء.

ووجه المحافظ بالغلق الكامل للوحات الإعلانات ، ومراجعة كافة أعمدة الإنارة لتغلق فى الموعد المحدد ، مع تشديد الرقابة على غلق المحال فى المواعيد التى تم تحديدها ، والتنفيذ بحزم كامل ، على أن يستثنى النشاط السياحى ، وإخطار الوزارة بعدد المحاضر للمحال المخالفة لمواعيد الغلق ، وبالنسبة لقاعات المناسبات يكتفى بالإنارة داخل القاعة فقط.

جهود

فيما أعطى محافظ أسوان تعليماته للجهات التنفيذية بتفعيل إجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المبانى الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية ، والإلتزام بمنظومة الإنارة الذكية ، وأيضاً التأكيد على ترشيد إستهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة ( المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها ) على أن يتم غلق الإنارة والتكيفات بعد الانتهاء من الصلاة ، وضبط درجات الحرارة في التكييفات المركزية بالمولات التجارية الكبرى على 25 درجة ومنع الإنارة المستخدمة في إفتتاح المحلات الجديدة .

وكان قد أوضح أشرف عطية محافظ أسوان إلى أنه يتم إلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التى تتواجد على واجهاتها وتتولى المحلياتا متابعة تطبيق هذه الإجراءات ، مع إلزام المنشآت الرياضية الكبرى بتخفيض إستهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب إنتهاء الفعاليات والأنشطة التى تقام بها فى الفترة المسائية ، على أن يتم التنسيق مع جهات الإختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات فى الفترة الصباحية ، بالإضافة إلى إستبدال كشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة ، وإستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع .