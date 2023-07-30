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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمدة أغنى عواصم العالم يتوجه إلى عمله بالمترو وسط ذهول الركاب

عمدة اغنى أحد عواصم
عمدة اغنى أحد عواصم العالم يركب المترو وهو متجه إلى عمله وس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح مدى تواضع عمدة أحد أغنى عواصم العالم، وهو يتجه إلى عمله راكباً قطار المترو وسط المواطنين ودون حراسة.

ويوضح الفيديو المتداول عبر مواقع التغريدات توتير، عمدة مدينة لندن وهو يركب المترو وسط المواطنين بكل تواضع متجهاً إلى عامله مثله مثل أي مواطن بالعاصمة البريطانية.

 ويظهر الفيديو المتداول، عمدة لندن وهو يقف مستنداً على باب قطار المترو منشغلاً في هاتفه المحمول ، في حين يصوره أحد ركاب القطار دون أن يدري.

وأشاد رواد التواصل بتواضع، عمدة لندن، وتعامله كأي مواطن عادي، حين يتجه إلى عمله دون حراسات أو عربات فارهة ترافقه في الطريق كما يحدث في بعض الدول.

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