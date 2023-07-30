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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 17 ألف طن بضائع في موانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 584 شاحنة و 155 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 372  شاحنة و 125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500  طن بضائع ، 212  شاحنة  ، 30 سيارة . 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2  وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر  السفينة  GOLDEN EAGLE وعلي متنها 7000 طن اسمنت  تصدير الي مدغشقر ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين القاهرة وامل وغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2

فيما شهد ميناء نويبع تداول 1650  طن بضائع و 140 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة  سينا . 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2400 راكب بموانيها .
 

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